A Federación Española outorga oficialmente a Gómez Noya praza para os Xogos de Tokyo

Gómez Noya, no Campionato do Mundo de Tríatlon de Longa Distancia en Pontevedra © Xan Xiadas

Xa é oficial. Javier Gómez Noya vivirá en Tokyo os seus terceiros Xogos Olímpicos.

A súa presenza no equipo nacional podía parecer obvio, pero o certo é que non foi ata este mércores nun acto celebrado no Comité Olímpico Español (COE) cando se confirmou, e é que ata o de agora só Mario Mola e Fernando Alarza tiñan asegurada a súa presenza por ranking.

España, ao contar con dous deportistas máis entre os 35 mellores da clasificación internacional (Noya e o vigués Antonio Serrat), tiña dereito a unha praza extra na cita olímpica, aínda que a súa designación era unha cuestión técnica dos responsables da Federación Española.

Agora, pechado hai uns días o proceso de clasificación internacional, o presidente federativo José Hidalgo fixo oficial o equipo que representará a España en Tokyo, con Gómez Noya como un das súas bazas e Serrat como suplente.

Para o pentacampión mundial en distancia olímpica e prata en Londres 2012 será a súa terceira participación nuns Xogos, despois de ser cuarto en Pequín 2008 e non poder participar en Río 2016 por unha inoportuna caída en bicicleta mentres adestraba.

España contará deste xeito con oito títulos mundiais en Xapón, cos cinco de Noya e os tres de Mario Mola. Ademais deles dous e de Fernando Alarza completarán o equipo nacional Miriam Casa e Anna Godoy. De entre eles sairá o equipo que competirá na proba de substitucións mixta que completará o programa olímpico xunto ás carreiras individuais.