Club Número Phi, un exemplo para o taekwondo comarcal en pouco máis dun ano de vida

Deportistas do Club Número Phi durante o Campionato Internacional Cidade de Pontevedra © Club Número Phi Taekwondo

Ten pouco máis dun ano de vida pero a base de traballo e ilusión vaise abrindo un oco no taekwondo comarcal e provincial, da man de dous ex-deportistas de elite como Lúa Piñeiro e Fernando Rascado.

Trátase do Club Número Phi, entidade radicada en Caldas de Reis e que conta xa cunha importante nómina de deportistas de base nas súas filas, entre os que tenta transmitir as bondades do deporte, a vida saudable e o compañeirismo.

Como premio o Club Número Phi empeza a ver reflectido o seu esforzo en resultados concretos, como as 18 medallas conseguidas polos seus deportistas no recente Campionato Internacional de Taekwondo Cidade de Pontevedra, organizado polo Mace-Sport.

"Son moitas sensacións ás que non están afeitos. O público, rivais que non coñecen, un espazo diferente... é todo un desafío para nenas e nenos moi novos. Pero comportáronse como verdadeiros gladiadores", explica Lúa Piñeiro sobre unha competición na que sumaron 6 ouros, 6 pratas e 6 bronces nas categorías infantil, cadete e júnior e que serviu de pedra de toque para afrontar con máis ilusión aínda os seus próximos torneos.

"O desenvolvemento integral dos membros do club é esencial para nós. O seu desenvolvemento como deportistas, como persoas. Estamos super orgullosos de ver como crecen en todos os sentidos e o seu desempeño foi sobresaliente", completa Fernando Rascado.

Tras esta competición o club caldense non descansa e participará a próxima fin de semana na Copa Deputación que terá lugar en Redondela.