David Fernández debuta no Campionato do Mundo Absoluto de Xadrez para persoas con discapacidade

David Fernández, da Escola de Xadrez de Pontevedra, no campo de refuxiados de Azraq (Xordania) © Escola de Xadrez de Pontevedra

Desde a Escola Xadrez Pontevedra ao Campionato do Mundo Absoluto para persoas con discapacidade.

David Fernández, xadrecista do club pontevedrés, debuta estes días na cuarta edición do Mundial que organiza a Federación Internacional de maneira en liña, entre os días 5 e 13 de novembro.

As súas boas actuacións nos torneos en liña disputados ao longo do ano leváronlle a ser citade polo equipo nacional para este Campionato do Mundo.

No Mundial para persoas con discapacidade participan un total de 255 xadrecistas de 46 países, entre os que se atopan 24 con titulación internacional co Gran Mestre polaco Marcin Tazbiz á cabeza como principal favorito.

Ademais de David Fernández compón o equipo español Manuel Vargas, Juan Manuel Ciruelos e Tatiana Flores.

Todas as partidas do campionato poden seguirse na plataforma chess24.com.