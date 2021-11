O Pontillón do Castro, sede da V Woman Raid da Federación Española de Orientación

PontevedRAID 2014 (Campionato Ibérico de Raids) © Noel Queipo

Pontevedra, concretamente a contorna do encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, é o lugar escollido pola Federación Española de Orientación para levar a cabo a V Woman Raid.

A proba deportiva de raids de aventura, que conta co apoio do Muller e Deporte do Consello Superior de Deportes (CSD), celebrarase o próximo 18 de decembro baixo a organización do club Habelas Hainas.

A Woman Raid é unha iniciativa coa que a Federación Española de Orientación busca fomentar a participación de mulleres nos raids de aventura e consolidar a práctica desta especialidade.

Na xornada de competición poderase participar nas categorías aventura feminino, aventura mixto, elite feminino, elite mixto, xuvenil e orientaraid.

As inscricións para participar manteranse abertas ata o martes 14 de decembro.