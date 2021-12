Miguel Rodríguez, do Froiz, campión da Copa de España sub23 de ciclocrós

O ciclista do Supermercados Froiz, Miguel Rodríguez, fíxose coa Copa de España sub23 de Ciclocrós despois de finalizar en primeira posición a última e decisiva proba celebrada en Taracón, Cuenca. O seu compañeiro de equipo, Gonzalo Inguanzo, foi segundo.

Xornada intensa a disputada esta fin de semana en Taracón coa proba final da Copa de España de Ciclocrós, cun circuíto moi rápido, seco e ancho.

Cinco corredores lograron irse na cabeza nas dúas primeiras voltas, pero xa na terceira foi cando os ciclistas do equipo alimenticio, Miguel Rodríguez e Gonzalo Inguanzo colocáronse líderes en solitario.

O traballo en equipo que fixo a dupla do Froiz foi clave ao final da carreira, que se decidiu nun sprint entre ambos os corredores. Rodríguez foi máis rápido e chegou en primeira posición, proclamándose campión da Copa de España sub23. O seu compañeiro Inguanzo fíxose co segundo caixón, e con el, co subcampeonato da campionato nacional.

Pola súa banda, Laura Mira realizou unha moi boa actuación obtendo un cuarto posto despois de pasar a maior parte da carreira na cabeza pero quedándose finalmente co mel nos beizos.

Con estes resultados o Supermercados Froiz pon o broche de ouro á Copa de España no que é o primeiro ano do equipo de ciclocrós. Agora terán que pelexar polo Campionato Gallego e o Campionato de España.