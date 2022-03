O Natación Galaico deixa a incerteza de lado para competir en Cádiz no Nacional Infantil

O Club Natación Galaico vive estes días nun mar de dúbidas, tras o sorpresivo peche da piscina olímpica de Rías do Sur. Non en balde era o lugar de adestramento dos seus case 300 deportistas federados entre as diferentes categorías, e aínda por riba no horizonte aparecen grandes campionatos e obxectivos deportivos.

De feito a competición non se detén e coma se dun oasis tratásese unha delegación do Galaico, tentando ser o máis allea posible á situación e mentres os dirixentes tratan de atopar novos espazos e horas de auga para exercitarse, desprazouse a fin de semana a Cádiz para participar no Campionato de España Infantil de Inverno.

Alí, acompañadas do director técnico Diego Pérez, estiveron Paula Fariña, Sofía Barros e Gisèle Rocha conseguindo resultados notables mellorando en varios casos as súas marcas.

O calendario máis completo afrontouno Sofía Barros ao participar nos 200, 400 e 800 Libre, logrando nos 400 o seu mellor resultado cun sétimo posto entre as deportistas do ano 2009 rebaixando o seu mellor rexistro persoal. Pola súa banda Paula Fariña quedou a só un posto de acceder á final dos 200 estilos, mentres que Gisèle Rocha competiu na proba de 800 Libre.