O Farto promete "un plantexamento agresivo tentando romper a carreira" na cita da Copa de España na casa

É unha cita marcada en vermello no calendario para o Team Farto-BTC, e é que poucas veces un equipo ciclista profesional como o pontevedrés pode correr ante a súa xente. Por iso o Gran Premio Cidade de Pontevedra, segunda carreira puntuable da Copa de España Féminas Elite e Sub-23, afróntana con moitas ganas de brillar.

"Estamos moi ilusionados de volver correr na casa e, como o ano pasado, faremos un plantexamento agresivo tentando romper a carreira e obter un bo resultado", recoñece Brais Dacal, mánager do Farto.

O conxunto ciclista confirmou a formación de nove ciclistas que defenderán as súas cores o vindeiro domingo 27 de marzo en Pontevedra, unha carreira na que non estarán dúas das súas tres líderes como son a chipriota Christoforou e a mexicana Ariadna Gutiérrez. "Están a adestrar para as carreiras profesionais de abril e maio, facendo unha preparación específica. A carreira de casa é importante para nós, pero as viaxes longas que teñen que facer para tan só un día de competición interromperían o ciclo de traballo, polo que optei por que non corran o domingo", explica Dacal.

A pesar diso o plantel do primeiro equipo profesional feminino galego confía en ser competitivo con Marie-Soleil Blais, Marga Capellà, Carla Fernández, Claudia García, Pilar Jiménez, Sabela Rey, Marta Romeu, Marta Rosillo e Lina Svarinska. A elas uniráselles tamén a júnior Sonia Domínguez.

O Gran Premio Cidade de Pontevedra será tamén unha oportunidade para manterse nos primeiros postos da clasificación nacional, no que o Farto colocouse como terceiro do ano impulsado pola boa actuación de Marta Romeu na primeira carreira da Copa de España, onde foi sétima, e dos seus líderes nas primeiras citas da tempada no calendario profesional.