Vitoria de ouro para o Cisne ante un combativo Eón Alicante (29-27)

Partido entre Cisne e Eón Alicante no Municipal © Cristina Saiz Partido entre Cisne e Eón Alicante no Municipal © Cristina Saiz Partido entre Cisne e Eón Alicante no Municipal © Cristina Saiz

Vitoria de ouro para o Club Cisne Balonmán a conseguida este sábado no Pavillón Municipal por 29-27. O conxunto branco, que chegou a colocarse cun colchón de sete tantos, tivo que sufrir ante un combativo Eón Alicante que o puxo contra as cordas ata a recta final.

Cisne e Alicante saltaron á pista conscientes de que conseguir unha vitoria era primordial. Así, lonxe de amedrentarse ante o seu rival, realizaron un arranque case perfecto de partido no que a tónica durante os primeiros compases a igualdade foi absoluta.

Non foi ata pasados os 12 minutos de partido cando o conxunto branco conseguiu a maior vantaxe ata o momento. Iso si, tivo que ser grazas a unha dobre superioridade numérica en oito segundos que sen dúbida non desaproveitou para anotar un parcial de 2-0 que foi a máxima diferenza ata o momento (9-7).

Emerxeu nese momento a figura de Roney baixo paus, mentres Carlos Álvarez, Das Neves e Bruno hacian o propio en ataque para seguir poñendo terra polo medio escaparse en ata tres tantos (11-8) que volveron pender dun fío, de feito, o Alicante reapareceu para case empatar pero unha falta en ataque impediuno (11-10).

E a partir de aí o Cisne deu a volta á tixola. Arroupado pola afección comezou a facer o xogo habitual sen precipitación, temporizando cada ataque e cun éxito ofensivo que lle permitiu recuperar a diferenza de tres goles coa que se alcanzou o descanso (17-14).

Saltaron como un furacán os pupilos de Jabato despois do paso polos vestiarios. Excluíu o colexiado a Yeray Mancebo e Carlos Álvarez, por partida dobre, e Virulegio, aproveitaron esa superioridade para aumentar aínda máis unha vantaxe que poñía contra as cordas a un Alicante obrigado a parar o tempo se quería sacar algo de proveito da segunda metade (20-14). Con todo, unha nova exclusión, esta vez de Luís Hernández, permitía ao Cisne anotar o 21-14 que parecía deixar practicamente encarrilado o duelo.

Pero cando parecía que o cadro pontevedrés ía xogar tranquilo, os descoidos e a ausencia de Iván Calvo por exclusión condenounos de tal forma que o Alicante se meteu de cheo no partido e reduciu en ata dous goles o marcador pasado o ecuador (24-22).

Foi a quenda de Jabato de parar o tempo e tentar recuperar o bo facer dos seus, pero o conxunto visitante non quería baixarse do carro e continuou complicando a tarde a un Cisne que se despedía de Calvo tras sumar unha inoportuna exclusión que ademais supoñía a súa terceira da tarde cando tan só quedaban 5 minutos para a conclusión (27-25).

Colocouse o Alicante nese momento a un gol do empate co que se chegou ao minuto final (28-27), Jabato pediu tempo morto e o Cisne tería o ataque que podía ser máis que decisivo. Non fallou nesta ocasión Nico Samudio desde o pivote anotando o que foi o definitivo 29-27 que permite ao conxunto pontevedrés sorrir e seguir soñando co ascenso a Asobal.

