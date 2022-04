Malestar no Pontevedra polo horario do final de liga: "A Federación vai polo seu lado, non vai da man dos afeccionados"

Partido entre Pontevedra e Real Oviedo Vetusta, xornada final da 2020/2021 e última vez que os granates xogaron ás 12 como locais © Cristina Saiz

Poucas veces o adestrador do Pontevedra expresa de forma tan clara a súa opinión sobre asuntos alleos ao vestiario. Pero é que a decisión da RFEF de fixar o horario das dúas últimas xornadas de liga ás 12 horas do domingo escoceu tanto no vestiario como na bancada.

"A Federación vai polo seu lado. Non vai da man dos afeccionados, nin dos clubs. Marca o horario que eles cren que está ben sen consultar aos equipos. Que diferenza hai de xogar ás 17 horas dun domingo que facelo ás 12 da mañá?. Non entendo por que cambian os horarios cando o 80 % dos equipos xoga pola tarde", protestou o Ángel Rodríguez na rolda de prensa previa ao partido que o seu equipo xogará este sábado, ás 18.30 horas, contra o Ceares en Xixón.

Será o último partido da tempada que se xogue en horario de tarde. A próxima semana, coa posibilidade de conseguir o ascenso matemático a 1ª RFEF, disputarase o domingo 8 ás 12 horas. Unha hora pouco habitual que podería afectar directamente á entrada e a recadación do club no despacho de billetes. Con todo, parece que a decisión é firme e por moito que os clubs e os afeccionados protesten, o organismo que preside Luís Rubiales non ten previsto dar marcha atrás.

A última vez que o Pontevedra xogou polo ascenso (playoff a Segunda contra o Murcia ou as eliminatorias contra Mensaxeiro e Haro) fíxoo en horario de tarde. Nalgúns casos o domingo ás 17 horas, noutras o sábado ás 20 horas. Pero sempre rexistrou Pasarón unha gran entrada. Está por ver agora se o horario imposto pola Federación arruína unha das mellores entradas do club nos últimos anos.

Non é o único cambio horario que afectará o conxunto granate. Esta semana, que os de Pasarón xogan o sábado, o seu principal rival polo ascenso directo, o Unión Adarve, decidiu tamén modificar o seu horario habitual. Os segundos clasificados xogaron case todos os partidos como locais da tempada os domingos ás 11 horas. Con todo, esta vez fixaron o partido contra o Arenteiro, o sábado ás 17 horas. Deste xeito, unha vez máis, o equipo madrileño trata de meter presión aos galegos, que poderían saltar ao campo co liderado perdido.

"Levamos moitas semanas xogando sempre despois do resultado do Adarve, deberiamos ter xa certa experiencia niso", restou importancia Rodríguez a este cambio. Pide o preparador aos seus que se centren unicamente no seu traballo, "temos que centrarnos en nós e temos que ver ese partido como unha final. Sabemos que gañando ese partido estamos a 180 minutos de poder ascender e o que poida vir despois xa se verá", resolveu.

MAREA GRANATE

Para apoiar ao equipo no seu camiño cara ao ascenso, desprazaranse a Xixón decenas de afeccionados do Pontevedra. Polo momento, desde o club confirmaron que se encheu o primeiro autobús. Ata o venres mantense aberto o prazo de reserva de entradas e, se hai demanda suficiente, completarase a viaxe cun segundo autobús. Así mesmo, son moitos os afeccionados que se están organizando para viaxar nos seus coches particulares e aproveitar que o partido se xoga un sábado para pasar a fin de semana en Asturias.

Sobre a marea granate de Ceares, declarou Ángel Rodríguez que "é un encanto". Pon en valor o leonés que "a xente está enchufada co equipo. É a mellor maneira de ver un final feliz, de entender que afección e equipo teñen esa comuñón como dixen xa algunha vez e que iso é algo que ten que perdurar no tempo conseguindo o obxectivo e empezando ao ano seguinte coa mesma inercia", recalcou o adestrador.