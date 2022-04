O Pontevedra quere illarse do ruído do ascenso e pensar só en gañar ao Ceares

Partido de liga entre Arosa e Pontevedra na Lomba © Cristina Saiz

O Pontevedra afronta este sábado ás 18 horas a primeira das tres finais que ten por diante para conseguir o ansiado ascenso a 1ªRFEF. Os granates visitan o pechacancelas e descendido Ceares co obxectivo de sumar tres puntos que poderían servir para certificar o título de liga unha semana máis tarde en Pasarón.

Con todo, no vestiario granate non queren oir falar doutra cousa que non sexa o partido desta fin de semana. "Eu só penso en traer tres puntos de Ceares. Tampouco entendo que por gañar alí e aqui póidase dar a opción de ascender. O Adarve é un equipo que conseguiu moitos puntos e o Navalcarnero empuxa forte. Temos que centrarnos nos tres puntos e nada máis", resolveu Ángel Rodríguez, que si comprende que na contorna especúlese coa data na que os granates poidan celebrar o ascenso.

Tamén acepta o técnico o cartel de favorito do seu equipo para o partido deste sábado, pero só porque o marca a táboa. "Polo que di a clasificación, si; pero senón somos un equipo serio, humilde, traballador ou se perdemos o respecto ao contrario non haberá ningun Pontevedra líder nin superior a ninguén", advirte.

De feito, o preparador leonés quixo poñer en valor o papel realizado polo Ceares ao longo da competición. "Dos 18 puntos que teñen, 17 conseguíronos en casa. Gañaron a rivais importantes. Non infravaloremos o traballo dun grupo de profesionais que están ao facer da mellor maneira posible e que por unhas circunstancias ou outras o ano non se lles deu ben", encomiou Rodríguez.

Po todo iso, entende o técnico que para regresar a casa cos tres puntos é obrigatorio, nun partido "ao que non lle chamamos trampa", "facer as cousas moi ben". E lembra para rebaixar a euforia que, polo momento, "imos cero a cero".

Sobre o aspecto físico do plantel, a única preocupación vira ao redor do estado físico de Diego Seoane. "Ten uns problemas que leva arrastrando desde hai un tempo", confesa sen detallar se formará parte do once o sábado. Tampouco está en plenas condicións o lateral Pablo López, afectado dunha doenza nun dos seus nocellos. Ademais, o central David Soto será baixa por acumulación de amoestacións. "É a única baixa obrigada, pero temos claro quen vai xogar e como o imos a facer", tranquilizou Rodríguez.

O nome do que ocupará o posto de Soto como acompañante de Churre será unha incógnita ata minutos antes de que o balón bote a rodar. Samu Santos foi o central suplente que máis veces entrou nas convocatorias, pero é zurdo e a súa entrada obrigaría a desprazar a Víctor Vázquez ao perfil dereito, unha posición que non lle é estraña. Pero Ángel Rodríguez non afai realizar grandes modificacións, polo que Pacheco, que xa foi titular na derrota contra o Bergantiños en Pasarón pola ausencia de Soto, gaña tamén enteiros para disputar o seu terceiro partido do curso.

Outra incógnita, á marxe do eterno debate entre Rufo, Charles ou as dúas puntas; está no flanco dereito do ataque. Oier Calvillo regresou á titularidade pola baixa por sanción de Rubio, cumpriu con nota e demostrou estar nun gran estado de forma. Con todo, Alberto Rubio foi indiscutible ao longo de toda a tempada.

E como é habitual, Ángel Rodríguez non adianta nada. Aínda que se lle escapou unha pista involuntaria mentres encomiaba a recuperación deportiva e anímica de Oier Calvillo. "Nunca ocultei o meu desexo de que puidese xogar porque traballa todas as semanas como o que máis e merece os seus minutos. A semana pasada aproveitounos e é lóxico que siga no once", deslizou o técnico que ve a Oier " distinto a hai tres meses".

"Está cunha intensidade moi alta no adestramento, está a crecer como xogador e vaise soltando cada día máis. Falei con el moitas veces e mostreille siempore a miña confianza. Ás veces os xogadores baixan os brazos cando non entran no once e cando un equipo consegue resultados positivos é máis dificil cambiar", explica o preparador a situación de Calvillo ao longo da tempada.

RENOVACIÓN

Coa tempada a piques de concluír e o obxectivo do ascenso ao alcance da man, a dirección deportiva do Pontevedra debe estar xa pensando na próxima tempada. E unha das pezas crave de cada proxecto é o banco, polo que non sería de estrañar que as conversacións para ampliar o contrato dun técnico que está en disposición de cumprir o obxectivo iniciáranse.

Con todo, Ángel Rodríguez nega calquera tipo de contacto respecto diso e prefire centrarse unicamente no plano deportivo. "Non falei diso e tampouco quero falar diso, quero falar do Ceares, pensar no Ceares, conseguir tres puntos e que se alongue a distancia cos perseguidores. E logo afrontar a seguinte semana coa mesma ilusión. Agora mesmo non hai nada máis importante que os tres puntos do Ceares para o club", dixo sen dar pistas e coa intención de non desviar a intención.