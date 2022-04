A estrea goleadora do 'rookie' do ano no Pontevedra

Miguel Román no partido de liga entre el Pontevedra y el Langreo en Pasarón © Cristina Saiz

Non existe costume no fútbol español, como si ocorre fóra das nosas fronteiras, de entregar premios aos mellores xogadores da tempada. Pero se ocorrese, Miguel Román sería o principal favorito a levar o galardón a mellor novato da tempada, non só do Pontevedra, senón dos cinco grupos que compoñen a 2ª RFEF.

Chegou o pasado verán procedente do Choco aínda en idade xuvenil. En pretemporada, cando aínda era un descoñecido, xa comezou a captar miradas. "O rapaz novo é moi bo", empezaba a oírse nas bancadas dos amigables de verán entre os afeccionados granates. Pero comezou a tempada e desapareceu das aliñacións.

Debutou na xornada 2, pero houbo que esperar ao sexto partido para velo como titular. Foi cando Ángel Rodríguez decidiu revolucionar o once tras un mal inicio de tempada. Desde entón converteuse na escoba da sala de máquinas do equipo de Pasarón, non hai balón que escape ao seu radar. Acumula xa 22 partidos como titular cun crecemento exponencial.

E para redondear a súa meteórica irrupción, no momento clave da tempada, Miguel Román destápase cun soberbio canonazo á escuadra para demostrar que o seu non é só defender. Non en balde, o ano pasado co Choco foi autor de nove dianas.

"Este ano xogo un pouco máis atrasado", argumenta para xustificar a súa tardía estrea goleadora coa camiseta granate. Iso si, ata el mesmo recoñece que foi un "golazo" e o contexto non puido ser mellor: "en Pasarón, cos nosos afeccionados e para axudar á vitoria que é moi importante", valora.

O espectacular tanto non só colleu por sorpresa á afección local, tamén os seus propios compañeiros estrañáronse. "Caeume algún vacile porque non están afeitos a que chegue aí arriba", recoñeceu na rolda de prensa posterior ao partido contra o Langreo.

Agora que abriu a lata, non descarta seguir ampliando as súas cifras anotadoras. Aínda que é consciente de que o seu rol seguirá sendo o de centrocampista recuperador. "Seguirei coa mesma función, pero se podo chegar máis á área vou tentalo e se é con goles como este, mellor", sinalou.

Non só está orgulloso Miguel Román do tanto conseguido, tamén destaca o traballo e a boa liña que leva o equipo. "Xogamos ben e se seguimos nesta dinámica imos acabar líderes, seguro", afirma con confianza.

O vindeiro sábado en Xixón contra o Ceares terá a oportunidade de demostrar que sabe facer moitas máis cousas que defender e o equipo, de dar o primeiro dos tres pasos que quedan para conseguir o obxectivo do ascenso.