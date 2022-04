Horario unificado para as dúas últimas xornadas da Segunda RFEF

O desenlace da Segunda RFEF para Pontevedra Club de Fútbol e Arosa SC contará con horario unificado.

Segundo confirmou a Real Federación Española de Fútbol este mércores mediante unha circular dirixida aos clubs, os partidos das dúas últimas xornadas da Segunda RFEF nas que haxa algo en xogo disputaranse os domingos 8 e 15 de maio en horario matinal, ás 12.00 horas.

O acordo adoptado refírese aos encontros "sempre que os seus resultados afecten, ou poidan afectar, ao ascenso directo a Primeira RFEF, á clasificación para o play- off de Segunda RFEF ou o seu posto definitivo entre os participantes do mesmo, descenso a Terceira RFEF, participación na fase de permanencia e participación noutras competicións da RFEF", sinala a circular, situación que con total seguridade afectará tanto a granates como arlequinados nos seus respectivos obxectivos ou a algún dos seus rivais.

Deste xeito, no caso do Pontevedra, vese abocado a disputar o encontro do 8 de maio fronte ao Salamanca no Estadio Municipal de Pasarón ás 12.00 horas, do mesmo xeito que a última xornada do 15 de maio na que renderá visita ao Palencia Cristo Atlético.

No que respecta ao Arosa, os seus dous últimos compromisos enfrontaranlle o 8 de maio ao Leganés B a domicilio e o día 15 de maio ao Bergantiños na Lomba.