Un penalti no desconto condena o Arosa en casa do Compostela (2-1)

A permanencia do en Segunda RFEF pende dun fío despois de perder 2-1 ante o Compostela. O cadro adestrado por Luisito demostrou as súas ganas de seguir unha tempada máis na categoría pero un penalti moi protestado no minuto 93 privounos de puntuar.

Máis de douscentos afeccionados do achegáronse ao Estadio Vero Boquete a animar ao seu equipo, necesitado de sumar tras oito xornadas sen coñecer a vitoria. Conscientes desa necesidade, saíron a por todas os xogadores visitantes, realizando unha presión alta e sendo moi agresivos sen pelota impedindo ao Compos estar cómodo sobre o terreo de xogo.

Pero as ocasións non tardaron en chegar a favor de ambos os equipos. Tívoa Luismi para o e Parapar para o Compos, os máis activos en ataque para poñer en aprietos a Pato e Álex Cobo, que se esforzaron nos man a man e os disparos afastados para impedir gol rival.

Asentados ben sobre o verde, os locais empezaron a saír con maior fluidez, mentres o facía o propio cada vez que roubaba o balón. E cando parecía que se ía a chegar ao descanso nun empate a ceros, no minuto 44 a través dunha xogada totalmente illada, Pablo Durán enganchou o balón e cunha perfecta bolea o enchufó na escuadra da portería de Cobo, que nada puido facer.

Golazo de Pablo Durán para o Compos no último intre do primeiro tempo@SD_Compostela 1:0 @AROSASCOFICIAL



Sétimo gol do tomiñés, determinante aos seus 20 anos na dianteira santiaguesa



Vémolo na G2 e G24 https://t.co/NLVkSsupiX pic.twitter.com/lcKqw0JAnO — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) April 24, 2022

Comezou a segunda parte co tentando saír co balón controlado desde atrás e de novo Luismi tentaba sorprender ao gardameta rival. Aínda así, custáballe xerar claro perigo mentres o Compos atopaba máis espazos para chegar a área rival, sobre todo a través dos centros de Parapar.

Con todo, foron os de Luisito os que se atoparon o gol. Con polémica, iso si. Sacou un disparo afastado Pedro Beda que rexeitou Pato na área pequena. Chegaron ata alí Luismi e Roque e este último enviou o balón dentro da súa propia portería. Protestaron os xogadores locais por posible falta do 7 arlequinado, pero o colexiado non viu nada e o empate subiu ao marcador.

Empata o Arousa no Vero Boquete@SD_Compostela 1:1 @AROSASCOFICIAL



65'

Marca Roque en propia porta logo dun rexeite de Pato. Pediuse falta por empurrón de Luismi



Vémolo na G2 e G24 https://t.co/NLVkSsupiX pic.twitter.com/MjiwJHYDYE — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) April 24, 2022

Co 1-1 o partido non tivo dono. Ningún equipo era capaz de xerar ocasións e antollábase que o partido finalizaría así. Pero a polémica regresou ao Vero Boquete no minuto 93. Pedro García peiteou o balón cara atrás e Álex Cobo non chegou, complicándose de mala maneira e derrubando a Primo dentro da área. Pitou penalti o árbitro e non faltaron as protestas dos visitantes, que de nada serviron. Encargouse Samu de transformalo enganando completamente ao porteiro arlequinado, que se tirou á beira contrario e só puido ver como o balón entraba na portería e sentenciaba ao ao abismo.

Rematou o partido no Vero Boquete co triunfo do Compostela@SD_Compostela 2:1 @AROSASCOFICIAL



93'

Penalti sobre Primo que transforma Samu. Unha acción tamén protestada polo equipo visitante



Vímolo na G2 pic.twitter.com/bmTHtaus4g — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) April 24, 2022

Dura derrota que complica as opcións de permanencia dos de Luisito, que necesitan unha reacción máis que urxente para evitar o descenso a Terceira División.