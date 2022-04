A Lomba abre as súas portas para a final pola permanencia entre Arosa e Móstoles

Partido de liga entre Arosa e Pontevedra na Lomba © Cristina Saiz

O Arosa xógase a vida este domingo. Os de Luisito, a tres puntos da salvación, reciben ao Móstoles, que está instalado no posto do playoff pola permanencia. A falta de tres xornadas para o final de liga, os tres puntos que están en xogo son vitais se os de Vilagarcía queren manter viva a esperanza da salvación.

Para logralos, o club é consciente de que necesitará o máximo apoio posible. Por iso decidiron abrir as portas do estadio da Lomba para que todos os seguidores do conxunto arlequinado poidan acceder gratis ao partido para empuxar todos xuntos cara á vitoria.

"O Arosa declara o partido do domingo ante o Móstoles ás 17 horas na Lomba como "xornada de portas abertas", polo que se non se cobrará entrada ao público", recolle o comunicado do Arosa. "O club fai un chamamento a toda Vilagarcía e á comarca para tentar encher A Lomba e levar polo aire ao equipo, que necesita a vitoria", engaden.

Ademais, antes do partido o club recibirá de mans do alcalde, Alberto Varela, a medalla de ouro da cidade.