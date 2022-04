Comeza a bo ritmo a venda de entradas para acompañar o Pontevedra a Xixón

Partido de liga entre el Pontevedra y el Langreo en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra non quere desaproveitar a comuñón que se forxou nas últimas xornadas entre o equipo e a afección. Por iso, teñen deseñado unha viaxe organizada para a inchada granate a Asturias para presenciar o partido contra o Ceares no xixonés Campo da Cruz.

Desde este mércores os interesados en acompañar ao equipo no antepenúltimo partido da liga regular poden achegarse ás oficinas do club en Pasarón para reservar o seu asento. O prezo é de 30 euros para adultos e 20 euros para menores de idade e inclúe o desprazamento en autobús e a entrada para o partido.

O encontro está fixado para as 18.30 horas do sábado e o bus partirá ás 10 horas desde o Pavillón Municipal e o regreso está previsto para o termo do partido. Con todo, desde o club puntualizan que só se organizará a viaxe sempre que se anote un mínimo de corenta persoas.

A reserva de entrada debe realizarse nas oficinas do club desde este mércores ata o venres en horario de 9 a 14 e de 16 a 19 horas.

MAREA GRANATE | Nueva final y nuevo viaje de la marea granate



Sábado 18:30

@UCCeares

Campo de la Cruz



*El bus sale con un mínimo de 40 personas



Precio entrada + bus 30€

Entrada + bus hasta 17 años (incluídos) 20€ pic.twitter.com/VHUrpSLYQH — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) April 26, 2022

Con todo, son moitos os afeccionados que teñen previsto desprazarse a Xixón nos seus vehículos particulares. Para eles, tanto desde o Pontevedra como desde o Ceares comunícanlles que deben adquirir a súa entrada nos despachos de billetes do club asturiano. "Haberá entradas dabondo para todos", aseguran ambas as institucións.

Nas primeiras horas de venda de entradas foron xa máis de 15 os granates que reservaron a súa viaxe e desde o club confirman que, se se enche rápido o primeiro autobús, fretarán un segundo. Haberá marea granate en Xixón.