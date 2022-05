O sector do Campionato de España Cadete, unha nova oportunidade de brillar para a canteira do Cisne

Presentación do sector do Campionato de España Cadete de balonmán © Diana Eiras

Pontevedra e o Club Cisne Balonmán prepáranse para o segundo dos tres sectores do Campionato de España de que organizará esta campaña.

Tras a cita xuvenil, na que os pontevedreses rozaron o pase á fase final, tócalle agora á categoría cadete, na que o Cisne aparece como candidato a todo.

"Esperemos que esta vez a moeda que no xuvenil saíu cruz salga cara, pero o fundamental é que os rapaces o pasen ben", defendeu este martes na presentación oficial do sector nacional o presidente cisneísta, Santi Picallo, acompañado do concelleiro de Deportes, Tino Fernández, quen destacou que "este ano o balonmán pontevedrés da man do Cisne está a conseguir éxitos fantásticos".

A competición terá lugar no Pavillón Municipal dos Deportes desde o vindeiro venres 27 ao domingo 29 de maio, coa presenza ademais das canteiras do Ademar de León, Galdar e Grupo Covadonga.

Os partidos que se disputarán son os seguintes: