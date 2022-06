Sanxenxo levanta o pano do mundial de vela da clase 6 metros

Cerimonia de inauguración do mundial de vela da clase 6mR no Real Club Náutico de Sanxenxo © María Muiña - Xacobeo 6mR Worlds

O Real Club Náutico de Sanxenxo acolleu este luns a cerimonia de inauguración do Xacobeo 6 mR Worlds, proba que comeza este martes cun total de 40 equipos en liza representando a 15 nacionalidades. A frota, que xa se viu as caras esta fin de semana na Regata Rey Juan Carlos I O Corte Inglés Máster, prepárase para pelexar durante o próximos cinco días polo ansiado título mundial da clase 6 Metros.

O acto de inauguración comezou ás 20 horas coa actuación da Banda de Música da Escola Naval de Martín percorrendo as instalacións do porto deportivo desde o varadero ata chegar RCNS, onde foron recibidos por Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo; Ildefonso de Campa, director de administración do Xacobeo; Daniel Arosa, concelleiro de Deportes do Concello de Sanxenxo; e Pedro Campos, presidente do club organizador.

A continuación, tivo lugar a recepción a todos e cada un dos equipos participantes no Xacobeo 6 mR Worlds 2022. Telmo Martín foi o encargado de dar a benvida ás tripulacións e fíxoo afirmando que “estamos encantados de recibirvos e espero que a nosa hospitalidade e gastronomía axude para que poidades competir ofrecendo o mellor de vós mesmos”.

A partir das 13 horas deste martes, o Comité de Regatas dará a saída para a primeira proba das oito que están programadas ao longo das cinco xornadas que durará o Xacobeo 6 mR Worlds.



Os dous defensores do título, Bribon 500 en Clásicos e Junior en Open, parten como dous dos favoritos para alzarse co cetro mundial, aínda que ambos saben que nesta ocasión a frota non llo poñerá nada fácil. Os vencedores da Regata Rey Juan Carlos I O Corte Inglés Máster desta pasada fin de semana, o romanés Essentia e o suízo Momo, son dous dos equipos que tamén apuntan a estar na cabeza, así como o Stella de Violeta Álvarez, os portugueses Scoundrel One e Seljm e o británico Battlecry, entre outros, dentro da división Open mentres que en Clásicos tamén destacan o finlandés Astrée III de Ossi Paija, o Titia de Alicia Freire ou o francés Dix Août de Louis Heckly.