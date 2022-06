Dominio do Bribón 500 e Momo tras as dúas primeiras mangas do Xacobeo 6 mR Worlds

O Bribón 500 lidera la clasificación general en Clásicos tras as dúas primeiras mangas da Xacobeo 6mR Wordls © María Muíña - Xacobeo 6mR Worlds Celebración da Xacobeo 6mR Worlds fronte á costa de Sanxenxo © María Muíña - Xacobeo 6mR Worlds

Completada a primeira xornada de regatas do Xacobeo 6 mR Worlds en Sanxenxo. A cita, que acolle na ría de Pontevedra a 40 equipos de 15 nacionalidades, pechou as dúas primeiras mangas co Bribón 500 de José Cusí líder na modalidade de Clásicos e o suízo Momo de Dieter Schoen, en Open.

A primeira xornada desenvolveuse con moi boas condicións de vento na ría, o que permitiu ao Comité de Regatas montar un percorrido barlovento-sotavento na área situada fronte a Sanxenxo cun vento do suroeste de entre 12 e 14 nós de intensidade.

Na división de Clásicos a primeira xornada non podía estar máis competida entre os postos de cabeza, e é que só dous puntos separan aos tres primeiros clasificados da xeral. Na primeira manga foron catro barcos os que dominaron con total autoridade sobre o resto da frota. O primeiro triunfo foi para o barco romanés Essentia de Catalin Trandafir.

Na segunda proba, con todo, foron outros tres equipos os que se adxudicaron as tres posiciones do podio. O Bribón 500 de José Cusí, que contou con Ross McDonald aos mandos, púxose á fronte desde o principio e liderou ata o final para anotarse o seu primeiro triunfo despois de selar un terceiro no primeiro asalto. Así, cun total de catro puntos, o Bribón 500 convértese no primeiro líder do Xacobeo 6 mR Worlds, seguido de preto polo Essentia e o Dix Août, ambos con sete puntos na segunda e terceira posición respectivamente.

“Foi un día precioso, tivemos un vento moi bo, moi bonito e creo que foron dúas regatas espectaculares. Eu creo que todo o mundo estará contento de navegar nestas condicións”, comezaba afirmando Jane Abascal (Bribón 500) ao termo da xornada. “Na primeira non estivemos moi ben. Na saída quedamos bastante atrasados, logo recuperamos pero tivemos un problema cun barco, tocamos boia, tivémonos que penalizar e iso deixounos atrás. Logo na segunda proba saímos ben e xa puidemos facer a nosa regata e gañamos. Démonos conta de que todos van bastante ben, que non vai ser fácil, pero bo, imos ir pouquiño a pouco”, finalizou.

A categoría Open, pola súa banda, tivo un claro vencedor da xornada cun Momo de Dieter Schoen case imparable. O barco suízo, que xa demostrou o seu potencial ao adxudicarse o título da Regata Rey Juan Carlos O Corte Inglés Máster, abriu o seu marcador cunha cómoda vitoria na primeira manga e un pelexado segundo posto na segunda.