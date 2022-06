O Poio Pescamar ficha o adestrador Luis López-Tulla

O Poio Pescamar ficha o adestrador Luís López-Tulla © Poio Pescamar

O Poio Pescamar ten novo adestrador. Despois da confirmación da marcha de Manu Cossío, toma a testemuña no banco da Seca Luis López-Tulla, que será o encargado de dirixir o equipo feminino de Primeira División na próxima campaña 2022/23.

O técnico madrileño procede do Levante UD FS, onde permaneceu como segundo adestrador e preparador de porteiros as últimas dúas tempadas.

Aos seus 26 anos, conta con experiencia no Torrejón Sala, no cal se formou nos bancos, así como no Rayo Majadahonda feminino.

Neste conxunto estivo tamén dous cursos, antes de ir a Valencia, exercendo igualmente de segundo adestrador e de preparador de porteiras.