A lesión de Salma Paralluelo abre as portas da Eurocopa a Tere Abelleira

Teresa Abelleira adestrando coa Selección Española Absoluta © RFEF

Menos de 24 horas despois de ver como quedaba fóra da lista de convocadas para a Eurocopa, Tere Abelleira viu como a situación daba un xiro de 180 graos. A centrocampista do Real Madrid estará finalmente no compeonato continental. O seleccionador Jorge Vilda chamouna para substituír á lesionada Salma Paralluelo.

Esta mañá de mércores, a Federación confirmaba a lesión da atacante do Vilarreal. Paralluelo entrara na lista, pero o seu estado físico non era o óptimo, pois arrastraba unha lesión no xemelgo que ao final lle privará de participar na Eurocopa.

OFICIAL I Teresa Abelleira entra en la lista de la Selección Femenina para la Eurocopa.



Aínda que a súa posición no campo é diferente, o seleccionador estimou oportuno repescar á mediocentro pontevedresa, que se unirá á delegación esta mesma tarde para viaxar a Italia. No país transaplino, a Roja xogará o venres o seu último partido de preparación para desprazarse logo a Inglaterra e debutar o 8 de xullo contra Finlandia.

A propia Abelleira asumira xa a súa ausencia na cita de seleccións máis importante de Europa. De feito, a través das súas redes sociais recoñeceu "a sorte" que tivo por poder formar parte da primeira convocatoria e desexou o mellor ás súas compañeiras. "Que o camiño sexa moi longo", convidaba a pontevedresa a soñar. Un soño do que agora formará parte.