O Poio Pescamar acelera nas fichaxes e o Marín Futsal, nas renovacións

A porteira Sandra Buzón, nova xogadora do Poio Pescamar © Poio Pescamar Jane, do Poio Pescamar, nun partido de liga contra o Elche © Cristina Sáiz

Os equipos pontevedreses de Primeira División do fútbol sala feminino seguen inmersos na confección dos seus persoais. Despois de anunciar aos seus novos adestradores, tanto Poio Pescamar como Marín Futsal afánanse por armar un equipo competitivo para conseguir os seus obxectivos.

O cadro vermello fai oficial dúas novas fichaxes. E xa van catro. Trátase da futbolista gaditana Elena Aragón de la Torre e a cántabra Sandra Buzón, ambas as dúas procedentes do Burela, club ao que chegaron no ano 2020.

Aos seus 26 anos, Aragón chega á Seca para reforzar o posto de ala-pivot. Estivo oito campañas no Cádiz FSF, co que conseguiu o ascenso a Primeira División. Despois de debutar co seu equipo na máxima categoría, fichou polo Leganés e dúas tempadas despois recibiu a chamada do Burela, co que gañou todos os títulos posibles.

Unha traxectoria similar ten Buzón, que cumprirá neste 2022 os 26 anos. A porteira, formada tamén en fútbol 11, estivo en Segunda División ata o 2013 no Guarnizo para fichar despois polo Rácing Mulleres de fútbol 11 e regresar ao parqué unha tempada despois ao Bilbo FS. De alí foise ao FSF Rioxa, logo ao Leganés e no 2020 recalou no Burela, onde compartiu exitos con Aragón.

Doutra banda, o conxunto vermello confirma o adeus de Jane. A brasileira pon punto e final ao seu paso polo Poio Pescamar tras unha tempada na que conseguiu 17 goles a pesar de sufrir unha lesión durante dous meses. "Moitas grazas, Jane, polo teu esforzo e dedicación exemplar nestes meses na Seca. Sorte nos teus seguintes proxectos!", dinlle desde a entidade.

Outra que fai as maletas é o seu compatriota Luísa Mayara, que despois dun curso na Seca pon punto e final ao seu capítulo no Poio Pescamar, no que non puido demostrar todo o seu potencial por uns problemas físicos que a lastraron durante toda a tempada. "Oxalá que poidas estar ao 100 % nos teus próximos proxectos e moitas grazas pola túa infinita alegría", deséxanlle desde o club.

Sen acudir ao mercado de fichaxes, o Marín Futsal apontoa tamén o seu persoal. Neste caso, confirman dúas novas renovacións que se unen á da capitá Pau García. María León e Adriana García seguirán un curso máis na máxima categoría defendendo as cores do conxunto da Raña.