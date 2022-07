O Pontevedra comeza a pretemporada este luns coa ausencia de Pacheco e Samu Santos

Termináronse as vacacións para o persoal do Pontevedra Club de Fútbol. O conxunto granate arrinca este luns 18 de xullo a pretemporada no Estadio Municipal de Pasarón a partir das 10:00 horas, a porta aberta con acceso permitido para os afeccionados a través da entrada de Tribuna.

Será a primeira sesión de adestramento dirixida por Antonio Fernández, que citou a 26 xogadores entre os que destaca a ausencia de Pacheco e Samu Santos, que contaban con contrato pero deixarán de ser xogadores do primeiro equipo.

Asegurada estará a presenza dos sub-23 Miguel Román e Martín Diz e dos sénior con contrato, como son os gardametas Pablo Cacharrón e Álvaro Cortés, os defensores Churre, Seoane, Samu Araújo, David Soto e o fichado Bastos, o centrocampista Yelko Piñeiro, os extremos Brais Abelenda, Oier Calvillo, Álex González e Alberto Rubio e os atacantes Charles e Rufo.

Completan a convocatoria o xogadores do filial Manu Vizoso, Felipe, Mario Fortes, Jorge Balea, Sergio, Boiro, Fraga, Víctor, Brais e Valentín.