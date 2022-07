O Arosa pon en marcha a súa campaña de socios cos mesmos prezos que o curso pasado

Volver á Segunda RFEF é o obxectivo do novo proxecto deportivo do Arosa, un proxecto no que "os necesitamos máis que nunca", tal e como reza a campaña de abonados posta en marcha pola entidade arlequinada e na que aspira a manter os 1.500 socios do último curso.

Pese ao descenso de categoría e tras acordo na recente asemblea de socios, os prezos dos carnés manteranse sen cambios.

Os abonos, iso si, darán acceso non só aos partidos do primeiro equipo senón que tamén permitirán gozar dos encontros do equipo xuvenil de División de Honra.

Ademais entre as novidades destaca a creación dunha categoría sub-12 cun custo de 5 euros.

Para os demais, o prezo será de 90 euros en Tribuna e de 75 en Preferencia, cotas que baixan aos 75 e 60 euros respectivamente no caso dos xubilados. Ademais os afeccionados arosistas menores de 30 anos deberán pagar 60 euros e os menores de 18 anos pagarán 20 euros. Por último existe un carné especial cun prezo de 150 euros.

Os abonos do Arosa para a próxima tempada poden retirarse nas oficinas do club, encargarse en Ofimática Arosa e nuns días estarán tamén á venda a través da web oficial do club, www.arosasc.net.