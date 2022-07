Iñaki Martínez marcha ao Arosa, gardando o Pontevedra unha opción para recuperalo

Novo destino para Iñaki Martínez, canteirán do Pontevedra que unha vez finalizada a súa etapa sub-23 abandona a casa granate co obxectivo de tomar impulso noutro club histórico da provincia, o Arosa.

O extremo zurdo comprometeuse co club arlequinado para a próxima tempada, na que xogará en Terceira RFEF, aínda que o Pontevedra garda unha opción de recuperalo a final de curso.

Trátase dunha operación similar á acometida entre ambas as dúas entidades co caso de Santi Figueroa.

Iñaki reencontrarase desta forma na Lomba con Luisito, o adestrador que lle fixo debutar na Segunda División B, categoría (Segunda B / Segunda RFEF na que sumou 11 encontros nos últimos anos).

Formado no Portero 2.000 e o Bora, Iñaki chegou ao Pontevedra en idade xuvenil, xogando tamén no filial e un ano como cedido no Rápido de Bouzas.

"Vai ser un ano bonito porque veño de dúas tempadas con poucos minutos no Pontevedra e creo que podo axudar ao Arosa", asegura o futbolista, para quen é "espectacular poder xogar nun club co que ten detrás e coa súa historia".