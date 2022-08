O Pontevedra golea o Vilalonga no segundo test de pretempada (0-6)

Partido amistoso de pretempada entre Pontevedra e Vilalonga en San Pedro © Cristina Saiz Partido amistoso de pretempada entre Pontevedra e Vilalonga en San Pedro © Cristina Saiz Partido amistoso de pretempada entre Pontevedra e Vilalonga en San Pedro © Cristina Saiz

Goleada do Pontevedra Club de Fútbol no seu segundo partido de pretemporada. Os granates gañaron ao Vilalonga ao por 0-6 e fixéronse co III Trofeo Peña Celeste 12-13-14 nun partido no que destacou a presenza do xogadores do filial.

Segundo test de pretemporada cumprido con fartura para os granates, claros protagonistas e dominadores do encontro con Vizoso, Samu, David, Miguel Román, Alberto Rubio, Charles, Rufo, Felipe, Sergio Abal, Rachu e Valen no once inicial.

Pero a pesar de ter á súa dianteiros clave sobre o terreo de xogo, tardou máis de 20 minutos en abrir a lata o Pontevedra. Foi Charles, capitán durante a tarde de domingo o que rematou ao interior da portería de Rodri un centro de Felipe e puxo o 0-1 co que se alcanzou o descanso.

Xa na segunda metade chegou a choiva de goles. Moveu ficha Antonio Fernández e deu entrada a Churre, Oier, Martín Diz, Yelko Pino, Víctor e Boiro, deixando sobre o verde a Valen, Rufo, Rachu e Sergio Abal.

Pasada a hora de xogo chegou o punto de inflexión. Axexaba a portería rival o cadro granate pero non foi ata o minuto 60 cando todo cambiou. Marcou Oier tras unha boa acción de Rachu preto da área, que filtro o balón a Calvillo entre os defensores, regateou ao porteiro e empuxou o esférico anotando o 0-2.

Nin 5 minutos tardou o Pontevedra en ampliar a vantaxe. O colexiado pitou penalti cometido sobre Valen e o canteirán encargouse de transformalo.

Estaba todo decidido pero os de Lérez querían máis. Yelko Pino, tamén desde a pena máxima, anotou o 0-4 no marcador, no 80 Víctor converteuse en protagonista con outro tanto e dous minutos despois, David Fraga, anotaba o 0-6 co que concluíu o partido.

VILALONGA (0): Rodri, Barbeito, Carlos, Tomás, Álex, Héctor, Joni, César, Monchito, Wachi, Michael, Nico, Eloy, Marcos, Varo, Antón, Brian, Anxo, Cavani, Víctor e Álvaro.

PONTEVEDRA CF (6): Vizoso, Samu, David, Miguel Román, Alberto Rubio, Charles, Rufo, Felipe, Sergio Abal, Rachu, Valen, Álvaro Cortés, Cacharrón, Ángel Bastos, Churre, Yelko Pino, Mario Ortiz, Oier, Martín Diz, Boiro, David Fraga, Víctor e Balea.

Goles: 0-1, Charles, min. 23. 0-2, Oier, min. 60. 0-3, Valen, min. 66. 0-4, Yelko Piñeiro, min. 67. 0-5, Víctor, min. 80. 0-6, David Fraga, min. 82.

Pantalla completa III Trofeo Peña Celeste 12-13-14 entre Vilalonga e Pontevedra Segundo partido de pretemporada do Pontevedra CF en San Pedro, onde se enfrontou ao Vilalonga na III edición do Trofeo Peña Celeste 12-13-14 © Cristina Saiz