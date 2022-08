O Arxil prepara unha pretempada de tres ou cinco partidos para chegar en boa forma ao comezo de liga

Partido de Liga Feminina 2 entre CB Arxil e Unicaja © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil xa ten folla de roteiro para a súa pretemporada: a Copa Galicia e amigables contra equipos portugueses ou de Liga 2.

A dirección deportiva do club, xa ten programado o primeiro partido de preparación, que será o sábado 10 de setembro contra o portugués GDESSA Barreiro en Ermesinde ou en Vila Novva de Gaia, sede aínda por decidir.

Catro días despois, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva as verdes recibirán ao Mariscos Antón Cortegada no partido correspondente á Copa Galicia para, seguidamente, o día 17 desprazarse a Coruña para medirse ao Maristas, tamén de Copa Galicia.

En caso de quedar primeiro de grupo, o Arxil enfrontaríase o venres 23 nas semifinais do trofeo ao Celta, Ferrol ou Ensino. A final sería o día domingo 25.

Con todo, se o equipo non lograse clasificarse á seguinte fase do torneo, desde o club confirman que están a tentar pechar un amigable contra un club portugués ou de Liga 2 para o sábado 24 de setembro, e así non ter esa semana en branco e chegar na mellor forma ao comezo de liga, que será o día 1 de outubro contra o Almería.

SATISFEITOS CO PERSOAL

Desde a dirección do club, Lino Vázquez destaca que "estamos moi satisfeitos coa confección do persoal e estamos á espera de confirmar unha fichaxe máis ademais da renovación de dúas xogadoras".

Sinala, ademais, que "demos pasos moi grandes co fin de reforzar o persoal da base", fichando a dúas xogadoras que "estarán presentes tanto no persoal do Liga 2 como na do Mafari". Tamén regresarán exxogadoras, e algunha júnior que esperan que pasen á categoría sénior.