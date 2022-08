Juvenil de Ponteareas e Pontevedra empatan no penúltimo partido de pretempada granate (0-0)

Amigable entre o Juvenil de Ponteareas e o Pontevedra CF © SD Juvenil de Ponteareas

Partido sen goles no amigable disputado entre o Juvenil de Ponteareas e o Pontevedra CF con motivo do Memorial 'Cholo Sobral'.

Nesta ocasión, Antonio Fernández presentou un once composto por Álvaro Cortés, Anxo Bastos, David Soto, Mario Ortiz, Borja Domínguez, Rufo, Brais Abelenda, Martín Diz, Derik Osede, Sergio Abal e Valen.

Durante a primeira metade o dominio do esférico o tivo o cadro granate, que era incapaz de xerar dano na portería rival.

Tras o paso polos vestiarios Fernández, como é habitual nos amigables de pretemporada, deu entrada a Miguel Román, Oier, Alberto Rubio, Yelko Pino por Valen, Soto, Mario e Bastos, mentres que, co paso dos minutos, decidiu meter a Felipe Cigales, Charles, Víctor e Rachu. Mesmo fixo un cambio na portería, dando minutos a Manu Vizoso no lugar de Álvaro Cortés.

Sen máis pena nin gloria foron pasando os minutos, onde o cansazo e a carga de tantos partidos notouse nas pernas dos xogadores, incapaces de mover o resultado.

Finalmente, 0-0 no marcador no penúltimo duelo de pretemporada do Pontevedra Cf.