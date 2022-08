Os motores ruxirán en Ponte Caldelas os días 3 e 4 de setembro

Presentación da V Subida a Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

A Praza de España de Ponte Caldelas acolleu este domingo a presentación da V Subida a Ponte Caldelas, o evento do motor máis importante da comarca que se celebrará os días 3 e 4 de setembro.

O alcalde da vila, Andrés Díaz, participou na presentación do evento xunto cos concelleiros Enrique Vidal e Aurora Garrido, a deputada Noemí Outeda e os directivos da Escudería Ponte Caldelas, encargados da organización a Subida.

Os acompañaron Jorge Ampudia co seu Peugeot 206 RC; Marcos Díaz co Semog Bravo Car Cross; José Baqueiro cun La Base Motorclub RX01 e Iván López co seu 106 XSI.

Pola súa banda, da Escudería Ponte Caldelas participaron Diego Rodríguez (presidente); José Luís Ucha (secretario), Diana Rivas (tesoureira), Ángel Boullosa (vogal) e Jesús Estévez (vogal), que este ano se estrean na organización do evento como nova escudería, pero cunha ampla experiencia.

Durante a presentación, Díaz lembrou ao piloto Víctor Magariños, falecido o ano pasado, "que sempre apoiou e promocionou a nosa Subida e a quen este año lle adicamos a proba".

Como novidade nesta ocasión, a Subida sairá do casco urbán, dende a Estrada do Balneario, atravesará a PO-244 (estrada Ponte Caldelas-Soutomaior) e ascenderá por Rebordelo pola EP-0201 ata rematar na estrada que une Rebordelo e A Esfarrapada. As verificacións técnicas terán lugar no recinto do CEIP Cordo Boullosa mentres que o parque de custodia será na Praza de España.