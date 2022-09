A RFEF expulsa o DUX, o Talavera será o seu substituto

Céspede do Estadio Municipal de Pasarón © Mónica Patxot

Punto e final ao esperpento protagonizado ao longo do verán polo DUX Internacional. O equipo madrileño foi incapaz de inscribir xogadores e técnicos para cumprir a normativa e competir en Primeira Federación. Despois do ultimato dado pola RFEF, que deu de marxe ata o final do mercado de fichaxes e aprazou as súas dúas primeiras xornadas de liga, o xuíz único de competición fixo público a resolución pola que expulsa ao equipo da competición.

No mesmo comunicado, informan o CF Talavera de la Reina que dispón dun prazo de 24 horas para formalizar a súa inscrición no grupo I de Primeira Federación para cubrir así a vacante deixada polo DUX. Ao mesmo tempo, o Cerdanyola é o candidato para cubrir o oco que deixaría en Segunda Federación o cadro toledano.

A do DUX Internacional de Madrid é unha crónica dunha morte anunciada. Desde que se aprobaron as bases de competición, a directiva do equipo madrileño non ocultou o seu inconformidad cunhas normas de carácter económico que consideraban que non poderían cumprir. É por iso que non inscribiron a ningún xogador e tampouco comprecieron nos seus dous primeiros compromisos ligueiros.

Se o Talavera consegue cumprir os requisitos, terá que recuperar nunha data aínda por determinar os dous encontros aprazados fronte ao Deportivo e o Mérida. Todo apunta a que o debut do equipo manchego esta tempada na Primeira Federación será en Pasarón o 11 de setembro fronte ao Pontevedra.