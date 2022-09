Cristian Fernández, do CN Galaico, estrea internacionalidade con prata no Europeo de Acuatlón

O nadador do Club Natación Galaico Cristian Fernández non ten teito. Tras proclamarse campión do mundo de acuatlón en grupos de idade en Pontevedra, este venres colgouse a medalla de prata no Europeo de Acuatlón disputado en Bilbao.

O pontevedrés, que estreou internacionalidade, quedou a tan só dous segundos do ouro, que finalmente foi para o británico Christopher Perham. O bronce levoullo o italiano Nicolo Ragazzo.

Foi unha proba moi rápida que comezou co segmento de natación onde aguantou no grupo de cabeza a seis segundos do primeiro.

Iniciou en sétima posición o tramo a pé, pero púxose ao choio e chegou mesmo a estar na cabeza, facendo o mellor parcial a pé da proba.

Con todo, a pesar dos bos números, nos últimos metros foi o inglés o que fixo un pequeno sprint que lle permitiu colgarse o metal de ouro.