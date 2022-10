O Arxil desínflase no último cuarto e cae en Cortegada (66-51)

O Club Baloncesto Arxil perdeu este sábado en Vilagarcía ante o Cortegada por 66-51 tras un mal último cuarto. O conxunto verde, que chegaba cos ánimos polas nubes tras a imaxe mostrada a xornada pasada contra o Granada, tivo dificultades para calibrar e pagou cara a súa falta de acerto.

As de Mayte Méndez superaron ás locais nos dous primeiros cuartos, tomando o control do marcador aínda que co Cortegada pisándolle os talóns en todo momento, impedindo que a diferenza se volvese imposible de remontar. Así, ao descanso chegouse cun resultado de 29-33 que deixaba todo por decidir no devir do encontro.

Se estancó, con todo, o cadro pontevedrés en tarefas ofensivas, mentres o seu opoñente aproveitaba as súas imprecisións para mandar o partido en grao sumo igualado ao último cuarto (45-44).

Aí o Cortegada non tivo rival, ao Arxil non lle saían as cousas, non había forma de anotar nin de frear as chegadas das vilagarciás que, guiadas por Corredoira (21 puntos), ampliaban a súa vantaxe para sentenciar ás verdes cun parcial de 21-7.

