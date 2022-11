Melania Rodríguez pon a proba as súas aspiracións olímpicas no mundial de trampolín de Bulgaria

Melania Rodríguez, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva © Mónica Patxot

A ximnasta pontevedresa Melania Rodríguez atópase na capital búlgara de Sofía para comezar, este mércores, a súa andaina nos mundiais de trampolín e dobre mini tramp.

A deportista do Club Ximnasia Pontevedra As Burgas ten previsto debutar esta tarde coas roldas preliminares de ambas as disciplinas co obxectivo de clasificarse para ambas as finais, que se disputan o sábado e o venres, respectivamente.

Aínda que a súa especialidade é o dobre mini tramp, modalidade na que xa logrou este verán en Estados Unidos a medalla de ouro nos Xogos Mundiais de disciplinas non olímpicas, o foco da nova pontevedresa de 21 anos está posto no trampolín.

Unha boa actuación nesta cita mundial deixaría a Melania en disposición de loitar o próximo ano pola clasificación para os Xogos Olímpicos de París 2024. Xa no último mundial, celebrado o ano pasado en Baku, Rodríguez conseguiu un sétimo debido a que, de conseguilo en ano preolímpico, aseguroulle o billete para París. Por iso, a pontevedresa tratará de seguir mellorando o seu nivel para lanzarse a próxima tempada á conquista do pase ao Olimpo.

O bo momento de forma que atravesa a ximnasta pontevedresa vese reflectido nos resultados conseguidos este ano. Ademais do ouro de Birmingham, Melania subiuse todo o máis alto do podio na Copa do Mundo de Coimbra de DMT, foi cuarta no Europeo de Rimini e bateu o récord de puntuación na Copa do Mundo DMT celebrada tamén na cidade italiana.

¡¡¡Hoy empieza el Campeonato del Mundo de Gimnasia de Trampolín ! ! !



15 gimnastas defenderán a España en esta cita internacional



Hasta el 19 de noviembre



Sofía (Bulgaria)



¡Vamos #TeamESP #TRAWorlds2022 | @RFEGimnasia pic.twitter.com/lCTKIzA2yi — CSD (@deportegob) November 16, 2022

En Sofía, Melania non estará soa. Forma parte dunha delegación española composta por quince ximnastas. Ademais, enre os técnicos estará tamén o seu adestrador, o pontevedrés Pablo Hinojar.