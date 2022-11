As loitadoras Lydia Pérez e Nerea Pampín, convocadas por España para disputar dous torneos en Francia

As loitadoras Lydia Pérez (-62 kg) do Club de Loita Pontevedra e Nerea Pampín (-65 kg) do Club Keltoi de Vila de Cruces, ambas as deportistas becadas no CGTD de Pontevedra, recibiron a convocatoria da selección nacional feminina para paricipar en dous torneos internacionais en París.

O primeiro en celebrarse será o Training Camp e o Team Tournament Insep Paris, de loita libre feminina que se celebrará entre o 17 e o 23 de novembro. A continuación celebrarase o torneo internacional Henry Deglane, da mesma disciplina, do 23 ao 27 de novembro.

Estas actividades forman parte da preparación internacional de cara a nova tempada 2023, onde terán como gran obxectivo, os campionatos do mundo absolutos de Loitas Olímpicas, primerio clasificatorio para os Xogos Olímpicos de París 2024.