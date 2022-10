Falece Alexander Kachelaev, responsable da loita olímpica no CGTD durante tres décadas

A loita olímpica pontevedresa e galega está de loito polo falecemento de Alexander Kachelaev, un dos máximos artífices do arraigamento e crecemento desta disciplina deportiva en Galicia.

Nacido en Moscó no ano 1946, Kachelaev foi adestrador xefe de loita olìmpica do equipo nacional da URSS e exerceu de responsable da organización dos deportes de combate durante os Xogos Olímpicos de Moscova 1980, antes de chegar a Galicia e asumir en 1992 o posto de responsable da formación dos deportistas bolseiros pola Xunta na sección de loitas olímpicas, converténdose nun dos grandes símbolos desde entón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD).

Foi así ata que a principios de leste mesmo ano deu un paso a un lado. A pesar diso seguiu colaborando co seu deporte como encargado das relacións internacionais dos mundiais de Grappling e de Loita Sub-23 recentemente celebrados en Pontevedra, e nos que se lle rendeu homenaxe cun emotivo vídeo.

Moitos foron os loitadores que creceron baixo a súa tutela durante tres décadas. Así o recoñeceu a Federación Galega de Loita, defendendo que foron "32 anos formando deportistas, estudantes e persoas. O teu legado seguirá vivo, sempre formarás parte da nosa familia. Mostráchesnos unha forma diferente de ver o deporte. Voa alto, cóidanos a todos! Sempre en débeda contigo", sinalaron.

As reaccións sucedéronse tamén con talentos actuais como a campioa nacional Lydia Pérez Touriño, quen a través das súas redes sociais escribiu unhas sentidas palabras cara ao que foi o seu adestrador. "Pasaches toda a túa vida inculcándonos a importancia de deixar unha marca, algo grande e importante polo que a xente sempre che lembrase. Sen ser consciente da gran marca que ti estabas a deixar en Galicia e nos nosos cazones. Grazas por todo Sasha, déboche todo o que son", sinalou a pontevedresa asegurando que "nunca che esquecerei". Descanse en paz.