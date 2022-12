Derrota do TM Monte Porreiro fronte o líder Cajasur Priego (4-0)

O Tenis de Mesa Monte Porreiro despide o ano cunha derrota na casa do líder Real Cajasur Priego.

Os de Nando Fernández, lastrados pola lesión de Vílchez, non tiveron opcións fronte aos cordobeses, que mostraron un gran estado de forma e venceron cunha rápida e cómoda vitoria.

Primeiro Bentancor sucumbiu ante Diogo Chen por un claro 3-0, mesmo resultado que asinaron Vílchez e Carlos Machado debido á lesión do primeiro, que se presentou pero non puido disputar o enfrontamento.

Co partido xa encarrilado, chegou a quenda de Pedro Fernández contra Marc Gutiérrez, gañando o do Priego co mesmo resultado que os seus compañeiros e dando o triunfo virtual ao seu equipo.

Finalmente saltaron á cancha Bentancor e Carlos Machado. Estaba todo decidido, pero o do Monte Porreiro pelexou con todas as súas forzas para asaltar ao seu opoñente, chegando a adiantarse dúas veces no marcador. Con todo, Machado non estaba disposto a ceder e impúxose no último xogo gañando os dous últimos puntos para asinar o 3-2 final e 4-0 global.

O próximo partido do Tenis de Mesa Monte Porreiro será o 15 de xaneiro no Príncipe Felipe contra o Robin Prisco L'Escala.

Consulta as estatísticas do partido nesta ligazón