O Marín Futsal encaixa unha avultada goleada contra o Sala Zaragoza (5-9)

Partido entre Marín Futsal e Sala Zaragoza na Raña © Cristina Saiz

A liga está a complicarse para o Marín Futsal, que caeu este sábado na Raña contra o penúltimo clasificado, un Sala Zaragoza que ata o momento só había gañado un partido.

E aínda que empezou dominando o Marín cunha clara ocasión de Ale de Paz, o conxunto maño foi o que se adiantou cun tanto de Giba aos catro minutos de xogo. Igualaron ao momento o duelo as de Ramiro Díaz, e é que o Zaragoza viu a unha rival tendida sobre a cancha e permitíronlles anotar sen oposición desde cancha propia para devolver o empate ao luminoso.

Cinco minutos despois, Lara Balseiro poñía por diante ao conxunto da Raña despois de que Adri fixésese cun balón solto e habilitase á súa compañeira na frontal para que fixese o 2-1, un mero espellismo do que ocorrería despois.

E é que ese foi o único momento no que o Marín logrou estar por diante no marcador, xa que os seus rivais foron máis efectivas para portería e practicamente anotaron todo o que tiveron. Bravo cedeu a Giba para que finalizase unha contra e fixese o 2-2; pouco despois, noutro contra golpe, Mirian encargábase de facer o 2-3 e, a tres minutos para alcanzar o descanso, Nicol asinaba o 2-4.

Tras o inermedio, Mirian gozaba dunha boa ocasión que liquidaba a gardameta marinense Lucía tras unha mala saída de balón, pero nada puido facer para deter un remate de Laura Boix co que as mañas aumentaban a súa vantaxe en tres goles e complicaban as cousas ao Marín.

Optou Ramiro Díaz polo xogo de cinco aos catorce minutos e no primeiro ataque Pau reducía diferenzas un balón solto que deixou Ana Eliza. Con todo, foi precisamente a gardameta a que aproveitou pouco despois para devolver o golpe cun tanto desde cancha propia, aproveitando que todas as xogadoras marinenses estaban envorcadas en tarefas ofensivas.

A doce do final, Adri culminaba unha boa transición do Marín e reducía distancias, pero de novo o Sala Zaragoza acertaba para sumar o sétimo tanto cun remate de Carolina Bravo tras recoller un balón que se estrelou no pau.

O partido xa estaba practicamente sentenciado, era un auténtico correcalles con repartición de goles en ambas as porterías pero o triunfo estaba practicamente no bote das zaragozanas, que estaban a xogar ben as súas cartas e sabían responder a cada tanto rival.

E así foi como Pau, en xogo de cinco, anotaba o 5-7; María Moreno superaba a Lucía e facía o 5-8 e, tras unha dobre amarela para Pau, o Zaragoza aproveitaba a superioridade numérica sobre a cancha para sentenciar cun tanto de Bravo que poñía o 5-9 no marcador.

Primeira vitoria a domicilio do Sala Zaragoza e outro tropezo máis para o Marín Futsal nun partido no que estaba practicamente obrigado a gañar para distanciarse dos postos de descenso.

MARÍN FUTSAL (5): Lucía; Ale de Paz, Ceci, Pau e Bea Mateos (quinteto inicial). Tamén xogaron, María León, Inés Mayán, Lara Balseiro, Adri e Nuria.

SALA ZARAGOZA (9): Ana Eliza; Bravo, Giba, Mirian e Laura Boix (quinteto inicial). Tamén xogaron Moreno e Nicol.

Goles: 0-1, min. 4 Giba. 1-1, min. 4 Ale de Paz. 2-1, min. 10 Lara Balseiro. 2-2, min. 13 Giba. 2-3, min. 15 Mirian. 2-4, min. 17 Nicol. 2-5, min. 23 Laura Boix. 3-5, min. 26 Pau. 3-6, min. 27 Ana Eliza. 4-6, min. 29 Adri. 4-7, min. 33 Bravo. 5-7, min. 33 Pau. 5-8, min. 34 María Moreno. 5-9, min. 38 Bravo.

Incidencias: A Raña. Colexiados, Cardero Rodríguez e Guntín Garrido. Amoestaron a Lucía, Adri, Ale de Paz e expulsaron a Pau no minuto 37.