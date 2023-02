O Pontevedra prepara a visita a Balaídos coa enfermería repleta

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Real Madrid Castilla en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra afronta este domingo unha nova cita decisiva para as súas opcións de permanencia e faino cos mínimos efectivos. Rufo, lesionado no último partido de liga, é o último en unirse a unha longa lista de baixas na que xa estaban Ángel Bastos, Borja Domínguez, Brais Abelenda. Todos eles descartados para o duelo contra o Celta B.

E aínda por riba, xogadores fundamentais como Yelko Pino, que non adestrou este mércores co grupo, ou Churre arrastran molestias físicas.

Aínda que desde o club non informaron que tipo de lesión sofren estes catro futbolistas. Os xestos de dor mostrados tanto por Rufo no último partido, como por Borja Domínguez e Abelenda, evidencian doenzas musculares que requirirán de varias semanas de recuperación para regresar á dinámica do equipo.

Máis complexa é a situación de Bastos, cunha forte escordadura de nocello sufrido durante un adestramento no mes de novembro, que segue traballando á marxe realizando carreira continua no ximnasio dous meses despois do incidente e sen que haxa data prevista para a súa volta.

Coa enfermería a rebordar, o adestrador Toni Otero terá serias complicacións para dar forma á convocatoria. Ademais, o mercado de fichaxes non axudou a aliviar esta situación. Só chegou o mediocentro Javi Robles, que se unirá este xoves aos adestramentos co grupo. Mentres que Oier fixo as maletas e Gueye segue sen aparecer pola cidade, o que debilita aínda máis as demarcacións de extremo e carrilero do equipo.

O lado positivo é que este mércores dous xogadores do filial, o pichichi Victor Casais e o defensa Arnosi, realizaron o adestramento co primeiro equipo, así como Valentín Jaichenko, cuxo protagonismo vai en aumento tanto nos adestramentos como nos partidos.