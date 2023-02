Preferencia contará cun sector de animación para xente nova desde este sábado

O director xeral do Pontevedra, Marcos del Río, presenta o proxecto de grada de animación de Preferencia © PontevedraViva

O Pontevedra implantará a partir desta fin de semana un sector de animación pensado para a mocidade na bancada de Preferencia, así o anunciou este xoves o director xeral do club, Marcos del Río.

O obxectivo desta medida, que terá continuidade a próxima tempada, é "captar ao público novo e dar voz e cor nunha zona do estadio historicamente portente que foi perdendo fol", recoñece o dirixente.

De forma inmediata, todo aquela persoa que desexe unirse a este proxecto pode facelo independentemente de que sexa peñista ou abonado individual de calquera das catro bancadas do estadio. Aqueles que aínda non son socios teñen a opción de alistarse ás filas granates mediante a retirada dun "miniabono" para os nove partidos que lle restan ao Pontevedra como local esta tempada.

O prezo desta oferta é de 5 euros para os menores de 7 anos; 25 euros, para afeccionados con idades comprendidas entre 8 e 17 anos; e 40 euros, para aqueles granates de 18 a 30 anos. Na modalidade máis cara, o prezo por partido é menor de 4,5 euros. Ademais, acollerse a esta oferta garante un desconto do 25 % no abono da próxima tempada.

Esta bancada de animación, que leva o nome de Bancada Granate, está aberta tamén a abonados de todas as bancadas, que poderán acceder a Preferencia sen custo adicional previa comunicación ao club.

"A aspiración do club é traer máis novos a Pasarón e que queden", explica Marcos del Río, citando tamén outras promocións postas en marcha de forma regular esta tempada como as visitas a centros educativos, a repartición de entradas en colexios ou invitacións para Preferencia a entidades deportivas de toda a comarca. "Queremos que collan arraigamento ao club, para que crezan con el e que fagamos de Pasarón un sitio máis rexuvenecido e máis granate", proponse.

REUNIÓN CON PEÑAS E GRUPOS DE ANIMACIÓN

Corren malos tempos para o Pontevedra, tanto a nivel deportivo como social. Desde o club parecen darse conta e, co obxectivo de reconducir a situación, decidiron poñerse ao choio e comezar a tender pontes para, entre todos, sacar a situación adiante.

Un primeiro paso cara á mellora da convivencia no estadio deuse este mércores, coa convocatoria en Pasarón a representantes das principais peñas e grupos de animación do club. O obxectivo desta reunión era o de retomar o contacto directo coa afección e escoitar as súas propostas.

Trátase dunha toma de contacto co tecido da afección que facía anos que non ocorría e del Río explicou que se decidiu facelo neste momento porque "a situación deportiva do equipo non está a xerar un bo clima e tamén puidemos facer cousas mal desde a oficina do club. Xogámonos a permanencia e é o momento para xuntarse e remar cara adiante. Temos un panorama complicado e só se saca adiante entre todos e por iso esta chamada", explicou.

Un dos aspectos que enturba o ambiente de Pasarón son os recorrentes cánticos dunha parte da afección que esixe a dimisión da directiva, unha expresión que desde o club respectan. "En ningún momento díxoselles ás peñas que hai que frear algúns cánticos, a afección canta o que decida que ten que cantar e desde aquí non se vai a frear. Gustar non gusta, pero vai no cargo da directiva", recoñeceu del Río.

Este encontro é só a primeira actuación do que parece un cambio na liña comunicativa do club coa afección. Agora ambas as partes poñerán en común o tratado no encontro e xa están a traballar nunha segunda reunión, na que a reactivación da Federación de peñas será un dos puntos principais da orde do día.