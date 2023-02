Meritoria actuación da prometedora nadadora do CN Galaico Sofía Barros no nacional de autonomías

Sofía Barros, nadadora do CN Galaico de categoría infantil © CN Galaico

A localidade alacantina de Torrevieja acolleu esta fin de semana o Campionato de España de Natación de Federacións Autonómicas, na que participou a nadadora de categoría infantil do CN Galaico, Sofía Barros.

A prometedora deportista participou nas probas individuais do 200, 400 e 800 libre, así como nas probas de substitucións do 4x200 e 4x100 libre. En todas as carreiras disputadas, a pontevedresa logrou mellorar a súa marca persoal e na competición do 400 libre logrou un destacado segundo posto na súa categoría e cuarto no ranking absoluto.

Este campionato, no que non se reparten medallas senón puntos, Galicia concluíu en sétima posición do ranking junior e infantil dun total de 17 comunidades participantes. Ademais, o evento supuxo un importante test en piscina de 50 metros de fronte ao próximo campionato de España que se disputará en Xixón.

Doutra banda, esta fin de semana ten lugar en Cervo (Lugo) o campionato galego infantil de inverno en piscina de 50 metros, no que o CN Galaico presentará un equipo composto por 15 nadadores que aspirarán ao título autonómico.

Así mesmo, na piscina santiaguesa de Santa Isabel celebrouse a pasada fin de semana unha xornada da liga autonómica máster, coa participación de 19 nadadores da escuadra lerezana.