O Pontevedra amplía ata este venres o prazo para reservar praza no bus a Ferrol

A afección do Pontevedra viste de granate a cidade da Coruña © Mosrey Fotografía

Poida que non sexan mareas tan vivas como en ocasións anteriores, pero haberá marea granate en Ferrol. Así o confirma o Pontevedra CF, que asegura que o domingo partirá polo menos un autobús con afeccionados do equipo lerezano con destino á Malata.

Nun primeiro momento, o prazo para reservar asento estaba previsto que se pechara na tarde do pasado xoves. Con todo, como aínda quedaban prazas libres e reserváranse as suficientes como para non ter que cancelar o desprazamento, a directiva granate decidiu conceder 24 horas máis de prazo á afección para que se decidan a acompañar ao equipo nun partido tan importante como o derbi contra o Racing de Ferrol.

Os interesados en reservar praza no transporte que partirá ás 14.30 horas do Pavillón Municipal dispoñen de marxe ata as 19 horas deste venres. Deben acudir ás oficinas de Pasarón con 12 euros en efectivo para confirmar a súa asistencia.

Con todo, a entrada deben comprala aparte. Desde a entidade de Pasarón recomendan facelo de forma en liña a través da páxina web oficial do Racing de Ferrol. O prezo é de 15 euros, salvo os menores de 12 anos que deberán abonar a simbólica cantidade de 1 euro.

Con este desprazamento, queda confirmada a asistencia de, polo menos, corenta inchas granates. Unha cantidade que, a recado, será maior porque son moitos os particulares, familias ou grupos de afeccionados que teñen planeado aproveitar o domingo para viaxar á cidade departamental en vehículos privados.