O Burela deixa o Poio Pescamar fóra da final da Copa Galicia

Semifinal de Copa Galicia entre Poio Pescamar e Burela en Príncipe Felipe © Emma Belmonte - Poio Pescamar

Final do camiño para o Poio Pescamar na Copa Galicia. As vermellas enfrontáronse este mércores ao Burela no pavillón de Príncipe Felipe de Pontevedra nas semifinais do campionato autonómico que se resolveu en favor das lucenses por un axustado 1-2.

Golpearon primeiro as visitantes, que se adiantaron no marcador por medio de Antía nos primeiros minutos de xogo. Puideron ampliar a súa renda as de Burela, pero non aproveitaron as súas oportunidades.

Si que o fixo o cadro conserveiro nunha xogada individual de Laura Uña por banda dereita que redondeou cun poderoso disparo que a exvermella Caridad non puido deter. O tanto deu ás ás locais, que se converteron en donas do choque nos instantes finais do primeiro tempo.

Tras o paso por vestiarios, o Burela volveu pisar o acelerador. Unha xogada colectiva entre Danny, Peque e Emily puido poñer de novo ao Burela por diante, pero Rocío salvou case baixo paus ás súas. Non tiveron tanta sorte na xogada posterior, na que Irene Samper converteu en gol un bo pase de Cilene.

Aínda quedaba tempo para voltear o marcador, pero o Poio Pescamar non tivo sorte. O traveseiro frustrou o tanto do empate de Anna e as de Luís López tiveron que conformarse coa pequena vitoria moral que supón volver plantar cara e xogar de ti a ti contra un dos grandes equipos da competición.

Na outra semifinal, o Marín Futsal foi capaz de derrotar a domicilio ao Viaxes Amarelle por 1-3 e disputarán a final da Copa Galicia contra o Burela.