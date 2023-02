Máis de 80 mulleres participarán nas xornadas de 'Escalada en femenino'

Presentación de 'Escalada en feminino' © Isaac Cabanelas

Pontevedra acollerá este sábado 4 de marzo as xornadas de 'Escalada en feminino', que contarán coa participación de mulleres de todas as idades. Esta iniciativa organizada polo clube de escalada Aromon Pontevedra celébrase con motivo do 8M, Día Internacional da Muller e busca dar a coñecer e incentivar o público feminino a que realicen esta disciplina.

Poderán participar mulleres de entre 5 e 65 anos de idade e as inscripcións, que serán de balde, finalizan o 1 de marzo. As xornadas terán lugar pola mañá, entre as 10:30 e as 13:30 horas, no rocódromo da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte; e pola tarde, entre as 16:30 e as 19:30 horas, no rocódromo do Pavillón Multiusos da Xunqueira.

Este martes tivo lugar a presentación deste proxecto e contou coa presenza de Tino Fernández, concelleiro de Deportes; Ana Laura Iglesias, deputada provincial; Águeda Gutiérrez, vogal de escalada de clube Aromon e profesora na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte; Carmen Iglesias, presidenta do clube Aromon; e varios integrantes do clube de escalada.

Segundo Águeda Gutiérrez, trátase dun "proyecto ilusionante" e confirmou que xa contaban con 150 inscricións das que só poderán participar 85 xa que afirmou que "era imposible poder abarcar más".

Ana Laura Iglesias, pola súa parte, asegurou que "a porcentaxe de mulleres que practican este tipo de deportes segue sendo baixa" aínda que na mocidade se pode ver como existe unha maior igualdade en canto á práctica da escalada, como tamén afirmou a vogal do clube Aramon. Tamén quixo mencionar que "un deporte como a escalada non deixa de ser un deporte de superación" que representa moi ben o que signfica o 8M.

Para concluir a presentación, Tino Fernández incidiu en que "do deporte hai que falar en feminino non só o Día da Muller, senón todos os días do ano". Ademáis, afirmou que "a escalada, en Pontevedra é, porcentualmente, das escolas deportivas municipais, o deporte que máis crece" e que este dato fixo que o anteproxecto do pavillón de A Parda, do cal asegura que xa se están levando a cabo os procesos administrativos, conte cun rocódromo.