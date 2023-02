Prorrogan un mes a apertura da piscina de 25 metros de Rías do Sur á espera dunha solución definitiva

Piscinas pechadas do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños © Mónica Patxot

Os equipos de natación de Pontevedra poderán seguir adestrando no Complexo Deportivo Rías do Sur, polo menos, un mes máis. A Fundación que xestiona esta infraestrutura decidiu manter aberta durante o mes de marzo a piscina de 25 metros para uso dos clubs á espera de dar cunha solución definitiva a un conflito que vai camiño de cumprir o seu primeiro ano.

O presidente do organismo, Héctor Vilariño, explicou este martes a PontevedraViva que a piscina seguirá aberta durante o mes de marzo. Unha decisión que ten como obxectivo facilitar o traballo de clubs de natación e natación artística que seguen facendo encaixe de palillos para cadrar as horas de adestramento de todos os seus deportistas.

Mentres tanto, desde a Fundación Rías do Sur seguen buscando solucións. A máis inmediata pasa por poñer un remedio ao elevado custo enerxético que supón a apertura desta instalación. Para iso, reuníronse con responsables da empresa Ence, que asumía o custo do envío e quecemento da auga das piscinas, e as sensacións son positivas. Esperan poder ter boas noticias nun prazo de quince días, explica Vilariño.

Ao mesmo tempo, piden aos clubs e ás administracións que sigan buscando fórmulas para asumir o financiamento dos gastos de mantemento do complexo deportivo de Pontemuiños á espera de dar cunha empresa que asuma a xestión desta infraestrutura tras a rescisión do contrato con Supera.

Con todo, trátase dun asunto que se resolverá a medio ou longo prazo porque a antiga adxudicataria ten aberto un proceso xudicial cos traballadores do ximnasio polo repentino cesamento da actividade.

Mentres tanto, desde o Concello manteñen a súa man tendida na procura dun remedio pero lembrando que se trata dunha entidade privada e unha instalación privada na que o Concello non pode intervir.

Pola contra, desde a oposición mantiveron unha reunión cos representantes dos clubs afectados aos que Rafa Domínguez transmitiulles que "se o Concello segue sen dar unha solución, permanecerá pechada e sen uso" e os deportistas terán que buscar o seu futuro fóra da cidade. Neste sentido, sosteñen os populares que o Complexo Deportivo Rías do Sur debe ser unha referencia a nivel local e autonómico para a formación de nadadores e organización de competicións.