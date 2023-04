Un apagamento ofensivo condena o Cisne á derrota en Huesca (35-24)

Partido de liga Asobal entre Huesca e Cisne © Andrey Sapizhak - Asobal Partido de liga Asobal entre Huesca e Cisne © Andrey Sapizhak - Asobal

O Cisne colleita en Huesca unha nova derrota a domicilio que o mantén afundido en postos de descenso. Os brancos xogaron a un gran nivel na primeira parte, na que foron capaces de remontar unha desvantaxe de cinco tantos. Con todo, sufriron un baixón no inicio da segunda parte que acabou por desconectalos do partido.

Comezou o encontro de mala maneira para os intereses pontevedreses. Sen tempo para entrar no partido, os de Márquez víronse cunha desvantaxe de cinco tantos cando aínda nin se xogaran os dez primeiros minutos de partido.

Tivo que pedir tempo morto o adestrador visitante para pedirlle aos seus que se puxesen o mono de traballo. E así o fixeron. Aos poucos e grazas á inspiración de Cavalcanti e Kilian Ramírez, o colchón do Huesca foi adelgazando ata quedar en nada. Os goles de Carlos Álvarez, Mateo Arias, Álex Chan e do central portugués serviron para igualar a contenda cando se cumpría o minuto 20 de xogo.

Tivo que ser entón o técnico local o que pedira tempo morto. A defensa de cinco uno do Cisne estaba a facer moito dano ao Huesca e o preparador soubo como corrixilo. O partido entrou entón nun intercambio de golpes por parte de ambos os contendentes do que o Cisne ía saír vitorioso en primeira instancia, cando Cavalcanti aproveitou unha soberbia parada de Kilian para adiantar por primeira vez aos seus no marcador.

Con todo, o primeira liña portugués atopouse en dúas ocasións consecutivas cos paus da portería local, erros que o Huesca soubo aproveitar para voltear o tenteador e irse ao descanso cunha renda mínima, que puido equilibrar Chan cun lanzamento desde os 7 metros ao fío do descanso, pero o balón estrelouse tamén contra o traveseiro.

O empate chegou na primeira acción do segundo tempo por medio de Calin Dedu. Con todo, o equilibrio ía durar pouco. Un parcial de catro tantos consecutivos do Huesca foron o preludio do ballón goleador que se aveciñaba por parte dos locais.

Pediu tempo morto Javier Márquez para facer espabilar aos seus, pero esta vez a charla non produciu efecto. O Cisne equivocábase unha e outra vez na construción da xogada e o Huesca roubáballes o balón con demasiada facilidade para castigar aos pontevedreses ao contragolpe.

Así foron caendo un gol detrás doutro. A diferenza do ocorrido na primeira parte, esta vez o Cisne non puido reaccionar e acabou encaixando unha avultada derrota que embaza o bo traballo realizado polos brancos nun primeiro tempo no que demostraron ter capacidade para competir pola permanencia.

