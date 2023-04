O Cisne estrélase contra o muro cordobés (27-30)

Partido de liga Asobal entre o Cisne e o Puente Genil © Fernando Lago - Asobal

O Cisne cede unha nova derrota que lastra as súas opcións de permanencia en liga Asobal. Os brancos foron inferiores a un Puente Genil que, sostido polo seu veterano porteiro Álvaro de Hita e a imprecisión ofensiva dos locais, castigou a falta de eficacia pontevedresa sentenciando o partido no ecuador da segunda metade.

Foi a remolque o equipo de Javier Márquez desde o primeiro minuto de xogo. Con todo, foron capaces de aproveitar uns fugaces instantes de inspiración do gardameta Kilian Ramírez e do portugués Cavalcanti para permitir soñar á afección local cunha necesaria vitoria.

Con todo, a esperanza veu abaixo como un castelo de naipes no segundo tempo. A inspiración das figuras brancas desapareceu, mentres que Puente Genil mantivo unha intratable constancia durante todo o partido que lle bastou para facerse cos dous puntos e deixar ao Cisne no faroliño vermello da táboa.

Nada máis comezar o partido o cadro cordobés xa se vía cunha cómoda renda de tres tantos que, aínda que se reduciu á mínima, nunca chegou a desaparecer en ningún momento dos sesenta minutos de partido.

Aproveitaron os locais a primeira inferioridade do seu rival para reducir distancias e colocarse a un só tanto aos dez minutos de xogo, pero en menos de cinco minutos os andaluces devolveron o +3 ao luminoso obrigando a Márquez a pedir un tempo morto.

Tras a charla, Kilian baixo paus e Álex Chan desde os sete metros entoáronse e volveron reducir momentaneamente unhas distancias no marcador que volveron crecer despois de dous fallos consecutivos dos brancos desde a liña de 7 metros, primeiro Chan e logo Carlos Álvarez.

A recta final do primeiro tempo converteuse nun espectáculo de exclusións para un e outro bando. Primeiro os brancos perderon a dous xogadores ao mesmo tempo, aínda que non o acusaron en exceso nin no marcador nin no xogo posto que a diferenza mantívose na mínima expresión.

Logo foron os visitantes os que quedaron cun menos, pero o Cisne non soubo aproveitar esa superioridade e tivo que irse aos vestiarios cunha honrosa desvantaxe dun tanto grazas ao gol sobre a bucina de Cavalcanti.

O segundo tempo comezou cun breve intercambio de golpes que pronto se converteu nunha malleira dos cordobeses aos pontevedreses. Non pasaran nin dez minutos desde a continuación e o Cisne víase con catro tantos de desvantaxe, a máxima renda ata o momento.

Volveu pedir tempo morto Márquez e os brancos contraatacaron, case sempre desde os sete metros grazas á boa man de Álex Chan. Con todo, o xogo e as diferenzas marcábanas tanto o porteiro Álvaro de Hita como os lanzadores de Puente Genil, ante cuxos disparos nin Kilian nin Franzini podían facer nada.

Cunha desvantaxe de cinco tantos no ecuador do segundo tempo, o Cisne viuse incapaz de remontar e o partido converteuse nun correcalles no que Puente Genil mostrábase moito máis cómodo. Foi así como amarraron unha vitoria que só unha arrancada final dos brancos logrou maquillar.

