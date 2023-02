O Cisne perde no último minuto contra o Sinfin tras ir gañando durante todo o partido (21-20)

Partido de Liga Asobal entre Sinfin e Cisne © DG Audiovisuales / Liga Asobal Partido de Liga Asobal entre Sinfin e Cisne © DG Audiovisuales / Liga Asobal Partido de Liga Asobal entre Sinfin e Cisne © DG Audiovisuales / Liga Asobal

Ver para crer. Dominou o Cisne o partido de principio a fin, chegou a colocarse cunha vantaxe de catro goles, pero á hora da verdade, desinflouse por completo.

E é que o Sinfin foi a remolque durante máis de 59 minutos, pero sostívose sobre un Mohamed Aly disfrazado de heroe que, cunha actuación case impecable, salvou ao seu equipo dunha derrota que sobrevoou a pista en todo momento.

Con poucos goles e protagonismo dos gardametas. Así comezou o duelo entre Blendio Sinfin e Club Cisne Balonmán, onde ambos os equipos disputaban un duelo vital pola permanencia en Liga Asobal.

Apoiado nun Kilian Ramírez que realizara cinco paradas en apenas seis minutos, o cadro pontevedrés tomou a primeira dianteira no luminoso. Con todo, os locais tamén tiñan baixo paus un muro con Mohamed Aly, que mantiña vivo ao seu equipo e evitaba que o partido rompese.

Con todo, os desaxustes ofensivos do Sinfin obrigaron ao técnico para parar o cronómetro no minuto 16, cando o partido ía 4-7. O exipcio apareceu por partida dobre detendo os lanzamentos de Carlos e Furtado e os cántabros responderon cun 2-0 que comprimía o marcador.

E tras uns minutos nos que o Sinfin buscou o empate, este chegou. Corría o minuto 23, José Manuel Herrero fixo o 9-9 e o técnico pontevedrés pediu tempo morto. E así, tras dous ataques nos que ambos os conxuntos conectaron co gol, chegou o punto de inflexión.

Diego Monzón sentou dous minutos no banco e cos goles de Chan, Pombo e Furtado e unha parada de Kilian, o Cisne recuperou o colchón de tres goles a falta de dous minutos para que finalizase o primeiro tempo, pero Mohamed Aly, sobresaliente baixo paus, apareceu para que os seus recortasen distancias para mandar o partido ao descanso nun axustado 13-14.

Saíu como un revulsivo dos vestiarios o equipo de Lérez e o Sinfin mostrouse con numerosos problemas para atopar opcións en ataque. Kilian alcanzaba as 13 paradas, o Cisne colocábase con outro tranquilizador +3 e os cántabros tardaban máis de oito minutos en anotar cun tanto de Alberto Pla.

Era o exipcio Mohamed Aly o que mantiña con vida ao Sinfin con oito paradas na segunda parte, pero os seus compañeiros continuaban nulos en tarefas ofensivas e pasaban a atoparse cunha laxa de catro goles (14-18) ata que, alcanzado o ecuador, lograron recortar as distancias, previo tempo morto solicitado por Javi Márquez (16-18).

Calin Dedu anotou, pero a partir de aí a cor do encontro cambiou. Os de Rubén Garabaya non querían perderlle a cara ao encontro e enchufaron un parcial de 2-0 co que se puxeron a só un gol aproveitando a brillantez do seu gardameta, que xa sumaba 20 paradas e un 50% de efectividade. Chan devolvía o +2 para o Cisne e Garabaya paraba o tempo a falta de seis minutos para a conclusión.

Kilian detiña o ataque rival, Cavalcanti estrelaba o seu lanzamento coa defensa e os cántabros, con Herrero Lon, recuperaban a esperanza e as opcións de vitoria (19-20).

Ía ser un final de infarto. Sinfin quedaba cun menos e o Cisne fallaba cando non tiña que facelo, Herrero Lon anotaba o empate e Franceschetti íase ao banco por estrelar o balón na cara do gardameta local.

O partido estaba tolo. Os de Garabaya non souberon xestionar as súas opcións e cometeron falta en ataque, dando opcións ao Cisne de retomar a dianteira, pero os nervios condenáronos e cederon o balón ao seu rival a falta de 40 segundos para o final.

Foi nese momento cando o Sinfin, despois de máis de 59 minutos indo por detrás no marcador, remontaba cun gol de Nicolás Bono co que os locais asinaron o 21-20 final.

Duro pau para o Club Cisne que tivo claras opcións de sumar dous puntos vitais pola permanencia pero viuse superado por un Mohamed Aly soberbio baixo paus cun 52,38 % de efectividade e 22/42 paradas.

