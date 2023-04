Estudantes da Escola Naval e da Universidade de Vigo rétanse a unha regata de dragon boat

Estudantes da Escola Naval Militar de Marín contra os da Universidade de Vigo nun evento enmarcado na Cátedra Álvarez Ossorio. Unha competición de dragon boat que emula a clásica competición británica entre as universidades de Cambridge e Osxford se celebrará o 20 de abril en augas da ría de Pontevedra.

Trátase dun novo evento que fortalece os lazos do convenio subscribido no 2003 entre o Ministerio de Defensa e a Universidade de Vigo para trasladar esta cátedra ao recinto marinense. Dous equipos, un masculino e outro feminino, de cada institución mediranse nun percorrido de ida e volta dunha milla pola desembocadura do río Lérez na tarde do 20 de abril, a partir das 16.30 horas, con saída e meta á altura do Gremio de Mareantes.

De forma excepcional, os remeiros empregarán dúas embarcacións de tipo dragón composto por doce tripulantes (10 remeiros, un temoneiro e un tripulante que levará o ritmo de remada cun tambor). As próximas edicións realizaranse con barcos tipo batel.

Esta será a primeira ocasión na que os alumnos das dúas institucións enfróntense na mar. Unha actividade que ambas as institucións esperan que permaneza no tempo e convértase nunha tradición para a cidade de Pontevedra.

O fin desta actividade é estreitar aínda máis os lazos de unión que existen entre a Universidade de Vigo e a Escola Naval Militar. Durante estes quince anos de relación celebráronse unha gran cantidade de actividades no marco da Cátedra que contribuíron, por unha banda a aumentar o coñecemento mutuo e a relación entre ambas as institucións e por outra ao intercambio de información que redunda en beneficio do alumnado.