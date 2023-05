A Selección Española Sub-15 convoca a Lía Ayestarán do Poio Pescamar e Sara Couso de La Peña

Os técnicos da Real Federación Española de Fútbol puxeron os seus ollos nunha xoven promesa do Poio Pescamar e outra do CD La Peña de Marín.

Trátase de Lía Ayestarán, xogadora viguesa que leva xa varias tempadas na estrutura do club vermello, e da marinense Sara Couso, que acaban de ser convocadas pola Selección Española Sub-15.

Ayestarán e Couso son dúas das 22 futbolistas incluídas na primeira lista oficial do combinado nacional Sub-15, dirixido polo adestrador Iñigo Martínez.

As representantes do fútbol sala pontevedrés participará desta forma, entre o 14 e o 17 de maio, nunhas xornadas de tecnificación que se desenvolverán na Cidade do Fútbol de Las Rozas.

Nelas está previsto realizar catro sesións de adestramento e un partido.