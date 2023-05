O Pontevedra, obrigado a gañar o pechacancelas no "partido máis difícil de todos"

Juan Señor, nun adestramento do Pontevedra na Xunqueira © Mónica Patxot

O Pontevedra viaxa este sábado a Talavera para enfrontarse o domingo ás 12 horas ao último clasificado e ao bordo do descenso matemático nunha nova final pola permanencia en Primeira Federación.

Con todo, o técnico granate considera que é "o partido máis difícil de todos". Argumenta Juan Señor que "enfrontarse a un rival por baixo na táboa non é o habitual, pero non podes ver onde está o rival, hai que respectarlle e xogar as túas bazas".

Neste sentido, tampouco quere darlle maior importancia o preparador ás baixas en defensa que arrastra o Talavera. "Aínda que haxa xogadores que non son habituais, xogan e compiten moi ben", sostén o adestrador.

Tamén destacou Señor a presenza de afeccionados granates no Prado, que viaxarán na madrugada do domingo para estar á beira dos seus xogadores nunha cita tan transcendental. "Imos sentir arroupados. A min alégrame saber que imos ter as cores do Hai que Roelo no momento que marquemos un gol e consigamos a vitoria vai ser compartido con eles", valora.

Aínda así, o Pontevedra de Juan Señor deberá superar a barreira de conseguir sumar puntos fóra da casa. Ata o momento todos os partidos fóra de Pasarón cóntanse por derrota, pero o adestrador ve un partido "propicio e necesario" para romper esta estatística.

A única baixa confirmada polo bando granate é a de Luís Martínez, que sofre unha escordadura de xeonllo que lle dificultará disputar máis minutos de aquí a final de tempada. O resto do equipo está ao dispor de Juan Señor que terá que deixar xogadores fóra da convocatoria por decisión técnica "e dáme rabia".

Con todo e a pesar da escasa marxe de manobra, no vestiario granate conservan a esperanza e senten capacitados para "gañar a calquera rival e competir con garantías de vencer", remarca Señor pedindo "intensidade" e "respecto polo rival" para sumar tres puntos que poden achegar ao Pontevedra á salvación.