O CD Burgo tamén corre por Lúa polo seu 50 aniversario

O campo de fútbol da Seca será escenario este sábado dun destacado evento solidario. Con motivo da celebración do cincuenta aniversario do equipo de fútbol CD Burgo, o club aproveita este efeméride para dar visibilidade á enfermidade rara que sofre Lúa Durán, unha nena que padece artrogripose múltiple conxénita, unha doenza moi rara derivada do Z. A. R. D., unha mutación no xene Zc4h2 considerado ultrararo e que en España só hai rexistrados tres casos.

Co obxectivo de dar apoio a todas as familias que viven coa discapacidade e as súas dificultades do día a día, os seus pais crearon o movemento #YocorroporLúa, que ten como obxectivo conseguir fondos para a investigación e para traballar no deporte inclusivo.

Ao coñecer o caso de Lúa, desde o Burgo envorcáronse completamente con esta causa. É por iso que aproveitando a celebración do seu medio século de historia piden a todos os que acudan este sábado ao recinto da Seca a colaboración con esta asociación benéfica. "A escusa é que cumprimos 50 anos, pero o máis importante é darlle visibilidade a este tipo de enfermidades, que entre todos podamos axudar cun granito de area", sostén Fran Roel, presidente deste equipo de veteranos fundado no 1973.

"A través do deporte dedicámonos a traballar na inclusión e en dar visibilidade a moitas familias que viven a discapacidade. Tamén é unha forma de motivar a Lúa, unha nena que non pode camiñar ben e quere correr. O deporte ten estas cousas que son fantásticas, ademais te rodeas de xente marabillosa como a do Burgo que, nun día tan especial, cédennos o protagonismo", recoñeceu o pai de Lúa, Kike Durán, durante a presentación do evento, que tivo lugar esta tarde de martes na contorna do Puente do Burgo.

Aproveitou o momento o promotor do movemento #YocorroporLúa para reivindicar que "Galicia é a comunidade que menos inviste en dependencia. Temos unha oportunidade para dar exemplo, apostar pola inclusión e axudar ás familias que teñen tan difícil a súa día a día", subliña Kike.

Os alcaldes de Pontevedra e Poio, Miguel Anxo Fernández Lores e Luciano Sobral, participaron tamén na presentación do 50 aniversario da entidade e ambos coincidiron en destacar o valor de Lúa e os seus pais e reclamar que a Sanidade Pública fágase cargo de todos estes casos. "Temos que conseguir que as institucións sanitarias poñan os recursos suficientes para que poidamos ter solucions a este tipo de enfermidades", declarou o aínda alcalde de Poio, agradecendo, do mesmo xeito que o seu homólogo pontevedrés, o apoio da sociedade civil para, coa súa solidariedade e apoio, facer máis levadía a enfermidade para estas familias.

No plano deportivo, a competición amigable celebrarase na mañá desta sábado 3 de xuño no campo de fútbol da Seca, en Poio. Os equipos participantes son, ademais do CD Burgo, a agrupación de veteranos do Pontevedra CF e do Real Club Celta de Vigo. O triangular resolverase en tres partidos, de dous partes de 25 minutos cada unha. No primeiro cruzamento, previsto para as 10 horas, mediranse o Pontevedra CF e o CD Burgo, logo chegará o enfrontamento entre granates e celestes e, ás 12 horas, pechará a xornada o partido entre o club organizador e o Celta.

Ao finalizar os encontros, está prevista unha sesión vermú con actuación musical incluída durante a que se realizará o sorteo das rifas e terá lugar tamén a entrega de premios e trofeos.